FBI'dan 'Trump'a Suikast' Açıklaması! 'Durum Çok Ciddi'

Eski ABD Başkanı ve 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçilerin adayı olan Donald Trump, 15 Eylül'de ikinci kez suikast girişimine uğradı. Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) yetkililer, Trump'a yönelik bu girişimle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

ABD Gizli Servisi Direktör Vekili Ronald Rowe, beraberinde diğer yetkililerle Florida'nın West Palm Beach kentinde, Trump'a yönelik suikast girişimi olduğu belirtilen olayla ilgili basın toplantısı düzenledi. Olayın "çok ciddi" olduğunu belirten Rowe, Trump'ın Florida'daki yerleşkesinde, başkan olduğu günlerdeki gibi "en üst düzeyde" güvenlik hizmeti aldığını ve kendisinin de bunun farkında olduğunu söyledi.

"Başkan (Joe) Biden, eski Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı (Kamala) Harris için en üst düzeyde koruma istediğini açıkça belirtti" diyen Rowe, Gizli Servis olarak güvenlikle ilgili en hassas detaylarda bile dikkatli olduklarını kaydetti.

Şüpheli Ryan Wesley Routh'un 11 saat civarında çalılıklarda yatarak beklemiş olabileceğini ancak görüş açısında Trump'ın olmadığını vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Trump'ın, 15 Eylül akşamı Florida'da bulunduğu yerin civarında silah sesleri duyulmuş ardından da kendisinin güvende olduğu bildirilmişti. Seçim kampanyası iletişim direktörü Steven Cheung, "Başkan Trump, civarda silah sesleri duyulduktan sonra güvende. Şu anda başka ayrıntı yok." bilgisini paylaşmıştı.

Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, X hesabından, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahının bulunduğunu ve bir şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

AP'ye konuşan kaynaklar, Gizli Servis ajanının, korumakla görevli olduğu Trump golf oynarken şüpheliye silahla ateş açtığını belirtmişti.

Trump, destekçilerine attığı e-postada "asla pes etmeyeceğini" vurgulayarak, "Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum: İyiyim ve güvendeyim." ifadesini kullanmıştı.

Eski Başkan Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'daki miting sırasında uğradığı suikast girişiminden kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu.

Kaynak: AA