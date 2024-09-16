Trump'a Bir Suikast Girişimi Daha! Saldırganın Kimliği Dehşete Düşürdü

ABD'de 5 Kasım'da düzenlenecek seçimler yaklaşırken, eski başkan ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'a ikinci kez suikast girişimi gerçekleştirildi. Florida eyaletindeki golf kulübündeki suikast girişimiyle ilgili gözaltına alınan Ryan Wesley Routh'un sabıka listesinin kabarık olduğu ve Ukrayna başta olmak üzere denizaşırı ülkelerdeki olaylarla kendisini ilişkilendirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Trump'a yönelik "suikast girişimi" olduğu belirtilen olayın zanlısı Routh'un sosyal medya hesapları, karmaşık kişiliğe sahip bulunduğunu gösterdi. Kamu kayıtları, sosyal medya paylaşımları ve kendisini tanıyan kişilerle yapılan röportajlar, 58 yaşındaki Routh'un birçok kez kanunla karşı karşıya geldiğini ve "kendisini daha büyük bir amaca bağlama" girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını ortaya koyuyor.

EVSİZLER İÇİN BARINAKLAR YAPTIRDI

1966'da dünyaya gelen Routh, North Carolina'daki Tarım ve Teknik Üniversitesinde makine mühendisliği eğitimi aldı. North Carolina'nın ardından 2018'de Hawaii eyaletine taşınan Routh, küçük bir şirket kurarak 4 bin 500 dolar gibi düşük fiyatlara evsizlere yönelik barınaklar inşa etmeye başladı. Rusya-Ukrayna Savaşı başladıktan sonra ise şüphelinin tüm enerjisini buraya yönelttiği belirtiliyor.

DAVA DOSYASI KABARIK

Kayıtlara göre, Routh'un adı 1990'lardan bu yana çok sayıdaki davaya karışmış. North Carolina eyaletinin kayıtlarına göre Routh, 1997'de hırsızlıktan ceza aldı. Routh'a yazılmış uzun bir trafik cezası listesi de bulunuyor.

Routh'un 2002 yılında "kitle imha silahı" bulundurmaktan hüküm giydiği, yerel basında yer alan haberde de polisle girdiği çatışmanın ardından otomatik silahla yakalandığı belirtildi.

Hem eyalet ve hem de federal yetkililer, Routh'u defalarca vergilerini zamanında ödememekle suçladı. Mahkeme kayıtlarına göre 2008'de yaklaşık 32 bin dolarlık federal vergi hacziyle karşı karşıya kalan Routh, hakkındaki çeşitli davalar sebebiyle de yine on binlerce dolar ödemeye mahkum edildi.

YAZDIĞI E-KİTAPTA 'TRUMP' AYRINTISI

Routh, 2016'da Trump'a oy verdiğini ancak hayal kırıklığı yaşadığını belirterek, Nisan 2024'teki paylaşımında ABD Başkanı Joe Biden'a destek olacağını ifade etti.

Yayımladığı e-kitapta Routh, Afganistan, Tayvan ve Kuzey Kore'deki siyasi durumları değerlendirerek, ABD-İran nükleer anlaşmasını bozduğu gerekçesiyle "beyinsiz" dediği Trump'a oy verdiği için Orta Doğu milletlerinden özür diledi.

Roth, kitabında "Yanlış değerlendirdiğimi ve korkunç bir hata yaptığımı söyleyecek kadar erkeğim. Bu muhakeme hatası nedeniyle Trump'ı da beni de öldürmekte özgürsünüz. ABD'de de kimsenin doğal seleksiyonu devreye sokacak cesareti yok gibi görünüyor hatta doğal olmayan seleksiyonu bile." ifadelerini kullandı.

Routh'un bu ifadeleri, Trump'a suikast girişimini önceden planlamış olabileceği şeklinde yorumlandı.

UKRAYNA TAKINTISI

Sosyal medya hesapları incelendiğinde Routh'un Rusya-Ukrayna Savaşı'na takıntılı olduğu görülüyor. Ukrayna'da savaşmak için gönüllü toplamaya çalışan Routh, paylaşımlarında "Rusya'nın işgaline karşı savaşmaya hazır olduğunu" ifade etti.

Routh, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği gün "Kiev adına savaşmaya ve ölmeye hazır olduğunu" belirtirken Nisan 2022'de Kiev'e seyahat gerçekleştirdiğini ve yabancı savaşçıları çekmek için başkentte çadır kent kurmayı planladığını anlattı.

"Büyük destek ve ekipman toplayabiliriz." şeklinde paylaşımlar yapan Routh'un, Ukrayna için askerlik hizmeti başvurusu reddedildi. Routh, "bu savaşı kaybetmenin bir seçenek olmadığı" paylaşımında bulunarak, dünyanın dört bir yanına "bu mücadeleye katılmaları" için çağrı yaptı. Ancak onu tanıyanlar, Kiev'deki konuşmalarında Routh'un düşünce netliğinden yoksun olduğunu ve bir konudan diğerine atladığı için dinleyicilerini tutmakta zorlandığını belirtti.

'MASKOT OLMUŞTU'

Routh ile Ukrayna'da tanışan Alman insani yardım gönüllüsü Chris Lutz, "Ryan, daha çok bir amigo kız gibiydi. Bir çeşit maskot haline gelmişti." ifadelerini kullandı.

Röportajlara ve Ocak 2023 tarihli New York Times'ın haberine göre Routh, Taliban'dan kaçan Afgan askerleri Rusya'ya karşı savaşmak üzere silah altına almaya çalıştı. Routh, bu askerler için Pakistan pasaportu almayı, onları bu ülkeden ve İran'dan Ukrayna'ya taşımayı planladığını belirtti.

Routh, geçen yıl X'te yaptığı paylaşımda, "Tayvan'ı savunmaya yardımcı olacak NATO eğitimli ekonomik binlerce Afgan askeri" sağlayabileceğini iddia ederek odağını Tayvan'a kaydırdı ancak bu fikrinin bir yere vardığına dair bir işaret görülmedi.

Aralık 2023'teki paylaşımında da Routh, Haiti ulusal polisi için çalışmak üzere binlerce Afgan askeri sağlayabileceğini ifade etti.

'O ŞEFKATLİ BİR BABA'

Şüphelinin en büyük oğlu Oran Routh, CNN'e yaptığı açıklamada, Ryan Wesley Routh'un "sevgi dolu, şefkatli bir baba, dürüst ve çalışkan bir adam" olduğunu söyledi.

Oran Routh, "Florida'da ne olduğunu bilmiyorum ve umarım olaylar abartılmıştır çünkü tanıdığım adam bırakın şiddeti, çılgınca bir şey yapacak biri gibi görünmüyor." dedi.

FBI SORUŞTURMA YÜRÜTÜYOR

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin 2024 başkanlık yarışındaki adayı Trump'ın, Florida’da bulunduğu yerin civarında duyulan silah seslerinin ardından güvende olduğu bildirilmişti.

Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda bir AK-47 silahı bulunduğu ve bir şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşmıştı.

Trump, destekçilerine attığı e-postada "asla pes etmeyeceğini" vurgulayarak, "Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum. İyiyim ve güvendeyim." ifadesini kullanmıştı.

Eski Başkan Trump, 13 Temmuz'da Pennsylvania'daki miting sırasında da suikast girişimine uğramış, saldırıdan kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu. Trump'a ateş ettiği belirtilen kişi öldürülmüştü.

Kaynak: AA