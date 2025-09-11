Niğde’de Yol Kontrolünde Binlerce Paket Kaçak Sigara Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ulukışla ilçesi Niğde Otoyolu Eminlik gişeleri-Ereğli istikametinde gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında durdurulan bir çekici ve bağlı dorsesinde arama yapıldı. Yapılan aramada toplam 3 bin 606 paket kaçak sigara tespit edildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Ele geçirilen sigaralara el konulurken, olayla ilgili yakalanan şüpheli hakkında adli süreç başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA