Niğde’de Yol Kontrolünde Binlerce Paket Kaçak Sigara Yakalandı
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenledikleri yol kontrolünde binlerce paket sigara ele geçirdi..
Ulukışla ilçesi Niğde Otoyolu Eminlik gişeleri-Ereğli istikametinde gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında durdurulan bir çekici ve bağlı dorsesinde arama yapıldı. Yapılan aramada toplam 3 bin 606 paket kaçak sigara tespit edildi.
ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Ele geçirilen sigaralara el konulurken, olayla ilgili yakalanan şüpheli hakkında adli süreç başlatıldığı bildirildi.
