Niğde’de Yol Kontrolünde Binlerce Paket Kaçak Sigara Yakalandı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenledikleri yol kontrolünde binlerce paket sigara ele geçirdi..

Niğde’de Yol Kontrolünde Binlerce Paket Kaçak Sigara Yakalandı
Ulukışla ilçesi Niğde Otoyolu Eminlik gişeleri-Ereğli istikametinde gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında durdurulan bir çekici ve bağlı dorsesinde arama yapıldı. Yapılan aramada toplam 3 bin 606 paket kaçak sigara tespit edildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Ele geçirilen sigaralara el konulurken, olayla ilgili yakalanan şüpheli hakkında adli süreç başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

