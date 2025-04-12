Brezilya'nın Eski Lideri Bolsonaro Hastaneye Kaldırıldı

Brezilya’nın eski lideri Jair Bolsonaro, dün sabah acil müdahale gerektiren şikâyet üzerine helikopterle Natal kentindeki bir sağlık kuruluşuna sevk edildi. Hastanede yapılan ilk kontrollerin ardından, eski devlet başkanının durumunun şimdilik stabil olduğu belirtildi.

Hastane yetkilileri, Bolsonaro'nun şu anda herhangi bir belirti göstermediğini ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Ancak, tedavisinin ne kadar süreceği ve taburcu tarihine ilişkin henüz net bir bilgi verilmedi.

Bolsonaro ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, moralinin yerinde olduğunu ve kısa sürede sağlığına kavuşmayı umduğunu dile getirdi. Ayrıca, iyileşir iyileşmez ülke çapındaki ziyaretlerine devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA