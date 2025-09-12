Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro Darbe Girişiminden Suçlu Bulundu

Eski Brezilya Başkanı Bolsonaro, mevcut yönetime darbe girişiminde bulunmaktan, yüksek mahkeme tarafından suçlu bulundu.

Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro Darbe Girişiminden Suçlu Bulundu
Brezilya’da mevcut hükümete yönelik darbe girişimi suçlamasıyla yargılanan Jair Bolsonaro, yüksek mahkeme tarafından suçlu bulundu.

Yerel medyadaki haberlere göre, Brezilya Yüksek Mahkemesi Birinci Dairesinde, eski Devlet Başkanı Bolsonaro'nun, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hükümetine darbe girişimiyle yargılandığı davada karar verildi.

Mahkeme üyelerinden Carmen Lucia Antunes, yaptığı açıklamada, aşırı sağcı liderin başında bulunduğu "suç örgütünün", demokratik hakların özgürce kullanılmasını engellemeye çalıştığına dair "kesin kanıtlar" bulunduğunu vurguladı.

40 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR

Ağustostan bu yana ev hapsinde bulunan Bolsonaro'nun 40 yılı aşkın hapis cezasına çarptırılabileceği ifade ediliyor.

Bolsonaro darbe girişimi, demokratik hukuk düzenini şiddet yoluyla ortadan kaldırma, silahlı suç örgütü kurma, kamu malına ve korunan mirasa zarar verme gibi suçlamalarla yargılanıyor.

Brezilya'da eski Devlet Başkanı Bolsonaro'ya 8 yıl siyasi yasakBrezilya'da eski Devlet Başkanı Bolsonaro'ya 8 yıl siyasi yasakDünya

Kaynak: AA

