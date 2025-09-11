İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a Şüpheli Paket Gönderildi! İngiltere'de Hayatının Şokunu Yaşadı

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a İngiltere ziyareti sırasında şüpheli paket gönderildi. İsrail cephesinden yapılan açıklamada, söz konusu paketin incelendiği belirtildi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere’de bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a Londra’da şüpheli paket gönderildiği bildirildi.

İsrail Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Herzog'a ziyaret kapsamında bulunduğu Londra'da şüpheli bir paketin gönderildiği duyuruldu.

Herzog adına gönderilen paketin İngiltere polisi ve İsrail güvenlik güçlerince incelendiği ifade edildi.

Açıklamada, şüpheli paketin Herzog adına nereye gönderildiği gibi detaylara ise yer verilmedi.

