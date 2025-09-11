İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a Şüpheli Paket Gönderildi! İngiltere'de Hayatının Şokunu Yaşadı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere’de bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a Londra’da şüpheli paket gönderildiği bildirildi.

İsrail Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Herzog'a ziyaret kapsamında bulunduğu Londra'da şüpheli bir paketin gönderildiği duyuruldu.

Herzog adına gönderilen paketin İngiltere polisi ve İsrail güvenlik güçlerince incelendiği ifade edildi.

Açıklamada, şüpheli paketin Herzog adına nereye gönderildiği gibi detaylara ise yer verilmedi.

