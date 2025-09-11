60 Yıl Sonra Bir İlk! Suriye Cumhurbaşkanı Şara ABD'ye Gidiyor

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, 60 yıllık aranın ardından, Şam cephesiden ABD'ye giden ilk isim olacak. Şara'nın BM Genel Kurulu'nda bir konuşma yapması bekleniyor.

Son Güncelleme:

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda konuşma yapacağı öğrenildi. Şara’nın ABD ziyareti 60 yılın ardından bu ülkeye bir Suriye Devlet Başkanı’nın yaptığı ilk ziyaret olacak.

T24’ten Namık Duran’ın aktardığına göre, ABD’den vize çıkmasının ardından Şara’nın BM Gene Kurulu’na katılması kesinleşti.

Şara’ya 21-25 Eylül tarihleri arasında dört günlük resmî ziyaret için ABD'ye giriş vizesi verildiği öğrenildi.

Şara’ya Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Suriye'nin Birleşmiş Milletler'deki yeni temsilcisi İbrahim el-Olabi’nin eşlik edeceği kaydedildi.

Şara'nın ABD'de Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Suriye Ahmed Şara ABD BM
