İsrailli Bakanın Başı Türk Hackerlarla Dertte: 'Beni Arayarak Tehdit Ediyorlar'

Türk bir hacker grubu, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz’ın kişisel cep telefonu numarasını ele geçirerek sosyal medyada ifşa etti. Grup, Katz’ı görüntülü arayıp hakaret ettikleri anları da internette paylaştı.

GÖRÜNTÜLÜ ARADILAR

İsrail basınından Yedioth News’in haberine göre, görüşmeye kısa süreli yanıt veren Katz, bağlantıyı hızla sonlandırdı. Hackerların o anlara ait ekran görüntülerini sosyal medyada yayımladığı belirtildi.

KATZ'DAN AÇIKLAMA

Katz, olay sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dünyanın çeşitli ülkelerinden örgütlü İslamcı-cihatçı çeteler, gizlilik derecesi olmayan sivil telefonumu arayarak nefret dolu mesajlar ve tehditler bırakıyor. Onlar beni arayıp tehdit etmeye devam edecek, ben de onların terör örgütü liderlerinin ortadan kaldırılmasını emretmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Hacker grubu, daha sonra İsrail Meclis (Knesset) Başkanı Amir Ohana ve İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir’in telefon numaralarını da sosyal medyada yayımladı.

