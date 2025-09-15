Portekiz Filistin'i Tanıyacak

Portekiz Dışişleri Bakanı Rangel, Filistin'in tanınması yönünde gelecek hafta adım atacaklarını duyurdu.

Portekiz Filistin'i Tanıyacak
İsrail’in Gazze Şeridi’ne kanlı saldırıları sürerken, birçok ülkeden tepki yükseldi. Bir ülke daha Filistin’i tanınmasına yönelik adım atacağını duyurdu.

Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, Filistin Devleti'ni resmi olarak tanıma konusunda gelecek hafta gelişmeler olacağını söyledi.

Rangel, Londra'da İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile görüşmesinin ardından basına açıklama yaptı.

"Şimdiye kadar Filistin Devleti'ni tanınma yolunda engel teşkil edecek bir durum yaşanmadı. Süreç devam ediyor ve gelecek hafta gelişmeler olacak." diyen Rangel, Portekiz'de Meclis'teki siyasi gruplarla görüşmelerini tamamladığını ancak Başbakan Luis Montenegro ve Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ile bir toplantı daha yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

