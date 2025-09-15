İspanya'da Airbnb’ye Şok! 53 Bin Turistik Ev Halka Açılıyor

İspanya hükümeti, aşırı turizmin yarattığı krizle mücadele için 53 bin turistik daireyi kalıcı kiralık konutlara dönüştüreceğini açıkladı. Kararın ardından Airbnb ve Booking.com’dan bu evlerin ilanlarını kaldırmaları istendi.

İspanya'da Airbnb’ye Şok! 53 Bin Turistik Ev Halka Açılıyor
İspanya’da aşırı turizmin yarattığı konut krizine karşı hükümetten dikkat çekici bir adım geldi. Konut Bakanlığı, 'Turistik ve Mevsimlik Kiralıklar Sicili'nden 53 bin civarında dairenin çıkarıldığını ve bunların kalıcı kiralık konutlara dönüştürüleceğini duyurdu. Başbakan Pedro Sanchez, pazar günü Malaga’daki etkinlikte yaptığı konuşmada, “Buradaki evlerin çoğu turistik kiralamaya açılmış durumda. Binlerce usulsüzlük tespit ettik. Şimdi bu evleri gençler ve aileler için kalıcı konuta çeviriyoruz” ifadelerini kullandı.

'YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ'

Konut Bakanlığı, kararın ardından Airbnb ve Booking.com’a yazı göndererek, kayıttan çıkarılan bu evlerin ilanlarını kaldırmalarını talep etti. Airbnb’den yapılan açıklamada, “İspanya’da yeni bir sayfa açıyoruz; işbirliği, kalite ve sürdürülebilir büyüme odaklı çalışacağız” denildi. Şirket ayrıca, kayıttan çıkarılan evlerin çok küçük bir kısmının hâlâ aktif ilanlarla bağlantılı olduğunu, bunların derhal silineceğini bildirdi.

İspanya'da Airbnb’ye Şok! 53 Bin Turistik Ev Halka Açılıyor - Resim : 1

EN ÇOK İPTAL ENDÜLÜS'TE

En çok kaydın iptal edildiği bölge Endülüs oldu. Burada 16 bin 740 daire turistik kayıttan çıkarıldı. Onu Kanarya Adaları (8 bin 698), Katalonya (7 bin 729), Valencia (7 bin 499), Galiçya (2 bin 640), Balear Adaları (2 bin 373), Madrid (1.531) ve Murcia (1.402) izledi. Kentler bazında ise en çok iptalin görüldüğü yerler Sevilla (2.289), Marbella (1.802), Barcelona (1.564), Malaga (1.471), Madrid (1.257) ve Benalmadena (926) olarak açıklandı.

Kaynak: Euronews

