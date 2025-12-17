Emniyette Büyük Tasfiye: 235 Müdür Emekli Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında dün bir araya gelen Yüksek Değerlendirme Kurulu (YDK), kapsamlı bir değerlendirme sonucunda 235 emniyet müdürünün emekliliğine karar verdi.

T24’te yer alan habere göre, emniyet teşkilatında uzun süredir beklenen emeklilik süreci dün itibarıyla tamamlandı. Mevcut yönetici kadrolarındaki emniyet müdürleri ve emniyet amirlerinin durumunu ele almak üzere oluşturulan YDK, Genel Müdür Demirtaş liderliğinde toplantısını gerçekleştirdi.

235 İSİM EMEKLİ OLDU

Personel Başkanlığı tarafından hazırlanan listeleri inceleyen kurul üyeleri; 18 merkez emniyet müdürü, 77 ikinci sınıf emniyet müdürü ile 40 üçüncü ve dördüncü sınıf emniyet müdürünün görevden ayrılarak emekliye sevk edilmesini kararlaştırdı. Ayrıca, daha önce emekli edilmiş ancak idare mahkemesi kararıyla görevine iade edilen 100 emniyet müdürü de yeniden emekli edildi. Bu kararlarla birlikte emekliye ayrılan emniyet müdürü sayısı toplamda 235’e ulaştı.

YDK’nın emeklilik işlemlerini tamamlamasının ardından, birinci sınıf emniyet müdürlüğüne yönelik terfi sürecinin gündeme gelmesi bekleniyor.

Kaynak: T24