Kan Donduran Kadın Cinayeti: Eşini Baltayla Öldürüp Banyoya Gömdü

Hatay’'da 77 yaşındaki B.S., eşi Meliha S.’yi baltayla öldürdükten sonra banyoya kazdığı çukura gömdü. Cinayet, kadından haber alamayan çocuklarının ihbarı üzerine eve giden jandarma ile ortaya çıktı.

Kan Donduran Kadın Cinayeti: Eşini Baltayla Öldürüp Banyoya Gömdü
Hatay'ın Erzin ilçesi Gökdere Mahallesinde önceki gün korkunç bir cinayet yaşandı. Mahallede bulunan 2 katlı müstakil evde yaşayan 77 yaşındaki B.S, 61 yaşındaki eşi Meliha S isimli eşini baltayla baş kısmına vurarak öldürüp, evinin banyosuna açtığı çukura gömdü.

Kadından haber alamayan çocuklarının ihbarı üzerine jandarma ekipleri eve giderek B.S. ile görüştü. Jandarma ekiplerinin sorgusu sonrası B.S. eşini öldürdüğünü itiraf etti. Olayda hayatını kaybeden Meliha S'nin ve kendisini öldüren eşinin ikinci evliliği olduğu ortaya çıktı.

KIZLARI ULAŞAMAYINCA ORTAYA ÇIKTI

Gökdere Mahalle Muhtarı Süleyman Baltacı, yaşananları anlatarak "Dün akşam saatlerinde mahallemizde üzücü bir olay yaşandı. Bir vatandaş eşini öldürdü. Bir cisimle kafasına vurularak öldüğü düşünülüyor. Adli tıp sonuçları neyi gösterirse devletimizin gerekli işlemleri başlatacağını düşünüyor. Birkaç gün önce kızları annelerine ulaşamayınca olay ortaya çıkıyor. Evin içerisine gömmüş" dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Hatay Kadın
