Türk Savunma Sanayisi Mısır’da Sahne Aldı: AKREP ve HAMZA-1 Tanıtıldı

Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden HAVELSAN, Mısır ile gerçekleştirdiği yerli üretim iş birliği kapsamında geliştirdiği yeni insansız sistemlerini dünya sahnesine çıkardı. AKREP İnsansız Kara Aracı ve HAMZA-1 VTOL tipi insansız hava aracı (İHA), Kahire’de düzenlenen EDEX 2025 Mısır Savunma Fuarı’nda ilk kez görücüye çıktı.

MISIR’IN İLGİ ODAĞI: AKREP VE HAMZA-1

HAVELSAN’ın Arap Endüstrileşme Teşkilatı (AOI) ile ortaklaşa geliştirdiği platformlar, hem katılımcı ülke heyetlerinden hem de Mısır makamlarından yoğun ilgi gördü. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin de fuar ziyareti sırasında araçları inceleyip bilgi aldığı belirtildi.

Dikey iniş-kalkış yapabilen HAMZA-1, Mısır’ın coğrafi koşullarında operasyona uygun yapısıyla dikkat çekti. 6x6 formda geliştirilen AKREP İnsansız Kara Aracı ise uzaktan komutalı silah sistemi taşıyabilmesiyle Mısır envanterinde yeni bir kabiliyet sunuyor.

ORTAK GELİŞTİRMEYLE REKOR SÜREDE ÜRETİLDİ

HAVELSAN Uluslararası İş Geliştirme ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Şevket Ünal, kısa süre içinde prototip aşamasını geride bıraktıklarını vurgulayarak “Araçlar hem çöl şartlarına hem de Mısır’ın operasyonel ihtiyaçlarına göre tasarlandı. Aynı süreçte otonom sistemlerdeki çalışmalarımızın sonucu olarak HAMZA-1 platformu da ortaya çıktı.” dedi.

Ünal, fuar sonrası yapılacak saha testlerinden gelecek geri bildirimlerin ardından ürünlerin göreve hazır hale getirileceğini belirtti.

AFRİKA’YA AÇILAN KAPIDA STRATEJİK HEDEF

HAVELSAN’ın komuta-kontrol, yapay zekâ ve otonom teknolojilerindeki kabiliyetlerinin bu projelerin en kritik unsurlarını oluşturduğunu belirten Ünal, Mısır iş birliğinin bölgesel etki açısından da önemli olduğunun altını çizdi:

“Mısır’ı Afrika’ya açılan kapı olarak görüyoruz. Burada geliştirilen sistemlerin bölge ülkelerine de sunulabileceğini değerlendiriyoruz.”

Şirket yetkilileri, fuar boyunca Mısır'ın yanı sıra Afrika ve Körfez ülkelerinden gelen delegasyonlarla da yoğun görüşmeler gerçekleştirdi.

Kaynak: AA