Mehmet Akif Ersoy'un Eski Eşi Pınar Erbaş Sessizliğini Bozdu! Dün Akşam Neden Show Tv Yayınına Çıkmadı?

Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’ın gizli tanık ifadelerinde adının geçmesinin ardından SHOW Haber’de yayına çıkmaması dikkat çekti. İşten çıkarılıp çıkarılmadığı merak edilen Erbaş, sessizliğini bozdu.

Son Güncelleme:
Mehmet Akif Ersoy'un Eski Eşi Pınar Erbaş Sessizliğini Bozdu! Dün Akşam Neden Show Tv Yayınına Çıkmadı?
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Habertürk’ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile ilgili gelişmeler sürerken, eski eşi Pınar Erbaş hakkında da dikkat çeken bir durum yaşandı. Erbaş, 19 Aralık Cuma akşamı Show TV Ana Haber’i sunmadı.

İFADELERDE ADI GEÇİYORDU

Ekran başındaki izleyicilerin dikkatinden kaçmayan bu değişiklikte, Ana Haber Bülteni’nde Pınar Erbaş’ın yerine Hande Bayraktar yer aldı. Erbaş’ın yayında olmamasıyla ilgili çeşitli iddialar gündeme gelirken, bazı tanık ifadelerinde adının geçtiği öne sürülen Erbaş’ın, TMSF yönetiminin kararıyla ekrandan çekildiği iddia edilmişti.

'ARTIK GÜCÜM TÜKENDİ'

Yaşananların ardından günlerdir sessizliğini koruyan spiker Pınar Erbaş, sürece ilişkin bir açıklama yaparak yaşadığı psikolojik zorluğa dikkat çekti. Erbaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kelimelerle anlatılamayacak kadar zor bir süreçten geçiyorum. Hayatımın bir döneminin yalan, aldatmaca ve kurmacayla geçmiş olduğu gerçeğiyle yüzleşiyorum. Günlerdir uykusuz bir şekilde benim için sarsıcı ve tarif edilemez ağırlıktaki haberleri sunuyorum. İlk günler dayanabileceğimi, işimi aksatmadan hayatıma devam edebileceğimi düşündüm. Ancak gücüm tükendi. Konu ile ilgili tek bir haber dahi sunacak takatim kalmadı. Bu sebeple bir süreliğine ekrandan ayrı kalmak için izin istedim. Bu talebimi anlayışla karşıladıkları ve durumuma hassasiyetle yaklaştıkları için yöneticilerime teşekkür ederim."

Mehmet Akif Ersoy'un Eski Eşi Pınar Erbaş Sessizliğini Bozdu! Dün Akşam Neden Show Tv Yayınına Çıkmadı? - Resim : 1

Hande Sarıoğlu Tek Tek İsim Vererek İsyan Etti: Mehmet Akif Ersoy, Fatih Altaylı, Selçuk Tepeli, Kürşad Oğuz...Hande Sarıoğlu Tek Tek İsim Vererek İsyan Etti: Mehmet Akif Ersoy, Fatih Altaylı, Selçuk Tepeli, Kürşad Oğuz...Güncel

Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci'nin Uyuşturucu Testinin Sonucu ÇıktıMehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci'nin Uyuşturucu Testinin Sonucu ÇıktıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mehmet Akif Ersoy
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
4 Saatten 1,5 Saate Düşecek! Edirne'den İstanbul'a Hızlı Tren: Çalışmalarda Sona Gelindi 4 Saatten 1,5 Saate Düşecek! Edirne'den İstanbul'a Hızlı Tren
Hande Sarıoğlu Tek Tek İsim Vererek İsyan Etti: Mehmet Akif Ersoy, Fatih Altaylı, Selçuk Tepeli, Kürşad Oğuz... Hande Sarıoğlu Tek Tek İsim Vererek İsyan Etti
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Hande Sarıoğlu Tek Tek İsim Vererek İsyan Etti: Mehmet Akif Ersoy, Fatih Altaylı, Selçuk Tepeli, Kürşad Oğuz... Hande Sarıoğlu Tek Tek İsim Vererek İsyan Etti
Milli Savunma Bakanlığı Açıkladı: Zorunlu Askerlik Sistemi Değişiyor Zorunlu Askerlik Sistemi Değişiyor
Putin Tek Şartını Açıkladı... 'Bir Daha Saldırmayız' Putin Tek Şartını Açıkladı... 'Bir Daha Saldırmayız'
Mehmet Akif Ersoy'un Eski Eşi Pınar Erbaş Sessizliğini Bozdu! Dün Akşam Neden Show Tv Yayınına Çıkmadı? Mehmet Akif Ersoy'un Eski Eşi Pınar Erbaş Sessizliğini Bozdu
Uyuşturucu Soruşturmasında Adı Geçiyordu... Sadettin Saran Çağlayan Adliyesi'nde İfade Verdi Sadettin Saran'dan Saç ve Kan Örneği Alınacak