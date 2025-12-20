Mehmet Akif Ersoy'un Eski Eşi Pınar Erbaş Sessizliğini Bozdu! Dün Akşam Neden Show Tv Yayınına Çıkmadı?

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Habertürk’ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile ilgili gelişmeler sürerken, eski eşi Pınar Erbaş hakkında da dikkat çeken bir durum yaşandı. Erbaş, 19 Aralık Cuma akşamı Show TV Ana Haber’i sunmadı.

Ekran başındaki izleyicilerin dikkatinden kaçmayan bu değişiklikte, Ana Haber Bülteni’nde Pınar Erbaş’ın yerine Hande Bayraktar yer aldı. Erbaş’ın yayında olmamasıyla ilgili çeşitli iddialar gündeme gelirken, bazı tanık ifadelerinde adının geçtiği öne sürülen Erbaş’ın, TMSF yönetiminin kararıyla ekrandan çekildiği iddia edilmişti.

Yaşananların ardından günlerdir sessizliğini koruyan spiker Pınar Erbaş, sürece ilişkin bir açıklama yaparak yaşadığı psikolojik zorluğa dikkat çekti. Erbaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kelimelerle anlatılamayacak kadar zor bir süreçten geçiyorum. Hayatımın bir döneminin yalan, aldatmaca ve kurmacayla geçmiş olduğu gerçeğiyle yüzleşiyorum. Günlerdir uykusuz bir şekilde benim için sarsıcı ve tarif edilemez ağırlıktaki haberleri sunuyorum. İlk günler dayanabileceğimi, işimi aksatmadan hayatıma devam edebileceğimi düşündüm. Ancak gücüm tükendi. Konu ile ilgili tek bir haber dahi sunacak takatim kalmadı. Bu sebeple bir süreliğine ekrandan ayrı kalmak için izin istedim. Bu talebimi anlayışla karşıladıkları ve durumuma hassasiyetle yaklaştıkları için yöneticilerime teşekkür ederim."