Ünlü Yapımcıdan Şoke Eden İddia: 'Güllü Ölmeden 3 Gün Önce Benden Yardım İstedi'

Şarkıcı Güllü'nün cinayet şüphesi taşıyan ölümüne ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Ünlü şarkıcının hayatını kaybetmeden 3 gün önce müzik yapımcısı Şahin Özer’i arayarak yardım istediği ortaya çıktı.

Müzik yapımcısı Şahin Özer, şarkıcı Güllü ile yaptığı son telefon konuşmasını CNN Türk Muhabiri Merve Tokaz’a anlattı. Güllü’nün eski patronu Ferdi Aydın da, sanatçının şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmayla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Güllü’yü 1993 yılında keşfeden ve müzik dünyasına kazandıran Şahin Özer, sanatçının ölümünden üç gün önce kendisini aradığını aktardı. Özer, “İyi misin, nasılsın faslından sonra çok duygusal bir an yaşadık. Ağlamaya başladı. ‘Bana babalık, abilik yapıp ilk günkü gibi sahip çıkar mısın? 10 tane şarkı yaptım, bu şarkıları senin stüdyondan alıp sen çıkartır mısın? Abi bana klip çeker misin?’ dedi. Sığınacak liman arıyordu. Ben telefonu kapatırken hüngür hüngür ağlıyordu” ifadelerini kullandı.

'ORGANİZE CİNAYET' Mİ?

Güllü, bu konuşmadan 3 gün sonra Yalova’daki evinde pencereden düşerek hayatını kaybetti. Şahin Özer, sanatçının ölümüyle ilgili şüphelerini dile getirerek, “Gül yemedi yedirdi, içmedi içirdi. Ailenin içinde çaresizlik ve kaos vardı. Etrafındaki insanlardan bunalmıştı. Kızının yanındaki arkadaşının bazı gerçekleri bildiğini düşünüyorum ve bunu anlatmaları gerekiyordu. Burada birilerini suçlamak kolay, ama benim kanaatim bu iş tam bir organize iş. Kızı bir cinnet halinde annesini attı” dedi.

ŞARKILAR STÜDYODAN ALINDI MI?

Özer, Güllü’nün yeni albümü için hazırladığı şarkıların stüdyodan alındığını da iddia etti. “O kız vefat etmiş ertesi gün veya 3 gün sonra, 5 gün sonra gelip buradan şarkıları almışsınız. En azından etik olarak bana çıkıp da 'Abi ben bu şarkıları alıyorum' demesi gerekmez mi?” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

