Milli Savunma Bakanlığı Açıkladı: Zorunlu Askerlik Sistemi Değişiyor

Milli Savunma Bakanı Güler, 3 çocuğu olan ailenin bir çocuğunun, 4 çocuğu olan ailenin ise 2 çocuğunun istediği yerde askerliğini yapabilmesi gibi düşünceleri olduğunu söyledi.

Son Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı Açıkladı: Zorunlu Askerlik Sistemi Değişiyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bakan Güler, bakanlıkta düzenlenen "2025 Yıllık Değerlendirme Toplantısı"nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sorumluluğunda devam eden konuyla ilgili Bakanlık olarak neler yapabileceklerine çalıştıklarını söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı Açıkladı: Zorunlu Askerlik Sistemi Değişiyor - Resim : 1

KIŞLADA YENİ DÖNEM

Çok çocuklu ailelere yönelik bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Güler, şunları kaydetti:

"Bu konuda hazırladığımız bir takım görüş ve önerileri önümüzdeki dönemde paylaşacağız. Örneğin, 3 çocuğu olan bir ailenin bir çocuğunun, 4 çocuğu olan bir ailenin 2 çocuğunun istediği yerde askerliğini yapabilmesi gibi düşüncelerimiz var."

Bakan Güler, "Biz aile konusuna büyük önem veriyoruz, hatta en son İstanbul’da düzenlenen IDEF Fuarında da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte stant açtık" değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu düzenlemenin teknik detaylarının ve uygulama esaslarının, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılacak koordinasyonun ardından netleşmesi bekleniyor.

Bakan Güler'den SDG'ye Ültimatom: Gerekeni Kimseye Sormadan Yaparız!Bakan Güler'den SDG'ye Ültimatom: Gerekeni Kimseye Sormadan Yaparız!Güncel

Kaynak: AA

Etiketler
Yaşar Güler Askerlik
Son Güncelleme:
Uyuşturucu Soruşturmasında Adı Geçiyordu... Sadettin Saran Çağlayan Adliyesi'nde İfade Verdi Sadettin Saran'dan Saç ve Kan Örneği Alınacak
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Bakan Güler'den SDG'ye Ültimatom: Gerekeni Kimseye Sormadan Yaparız! Bakan Güler'den SDG'ye Ültimatom
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Hande Sarıoğlu Tek Tek İsim Vererek İsyan Etti: Mehmet Akif Ersoy, Fatih Altaylı, Selçuk Tepeli, Kürşad Oğuz... Hande Sarıoğlu Tek Tek İsim Vererek İsyan Etti
Milli Savunma Bakanlığı Açıkladı: Zorunlu Askerlik Sistemi Değişiyor Zorunlu Askerlik Sistemi Değişiyor
Putin Tek Şartını Açıkladı... 'Bir Daha Saldırmayız' Putin Tek Şartını Açıkladı... 'Bir Daha Saldırmayız'
Mehmet Akif Ersoy'un Eski Eşi Pınar Erbaş Sessizliğini Bozdu! Dün Akşam Neden Show Tv Yayınına Çıkmadı? Mehmet Akif Ersoy'un Eski Eşi Pınar Erbaş Sessizliğini Bozdu
Uyuşturucu Soruşturmasında Adı Geçiyordu... Sadettin Saran Çağlayan Adliyesi'nde İfade Verdi Sadettin Saran'dan Saç ve Kan Örneği Alınacak