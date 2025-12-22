Sofraların Vazgeçilmezi Alarm Veriyor! Çay Keyfi Kabusa Dönüşebilir, Her Bardakta Risk

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Günün her saatinde sofralardan eksik olmayan çayda hile iddiaları yeniden gündeme geldi. Bazı firmaların, çaya daha koyu ve cazip bir renk vermek amacıyla gıda boyası kullandığı ortaya çıktı.

9 FİRMANIN ÇAYINDA BOYA TESPİT EDİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar Listesi’nde yer alan son verileri paylaştı. Açıklamaya göre, 2025 yılı içinde yapılan denetimlerde 9 ithal firmanın çayında gıda boyası kullanıldığı tespit edildi.

Çayın hileli olup olmadığını anlamanın tüketici açısından kolay olmadığını belirten Gıda Mühendisi Süleyman Uzun, NTV’ye yaptığı açıklamada bazı püf noktalarına dikkat çekti.

TÜKETİCİLER NEYE DİKKAT ETMELİ?

Uzun, “Çayı elinize aldığınızda o kendine has kırmızı rengiyle diğer tarafı şeffaf olarak göstermesi lazım. Çayın içerisindeki berraklık kendisini puslandırmaya çalışıyor. Çayın berraklığı tüketicinin elindeki son koz diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Süleyman Uzun, çay tebliğini hatırlatarak çayda hiçbir şekilde gıda boyası veya aroma kullanımına izin verilmediğinin altını çizdi. Bu tür katkıların tespit edilmesi, ürünün mevzuata aykırı olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Kaynak: NTV