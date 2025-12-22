Terör Örgütü IŞİD'in Sözde Yöneticisi MİT Operasyonuyla Kıskıvrak Yakalandı

MİT'in düzenlediği operasyonla terör örgütü IŞİD'in sözde yöneticilerinden Mehmet Gören kıskıvrak yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Bahse konu şahsın, aynı zamanda terör örgütü DEAŞ'a ait kamplarda aktif görev alarak zaman içerisinde yöneticiliğe kadar yükseldiği öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, yaptığı istihbari çalışmalar sonucu, Afganistan-Pakistan sınırında terör örgütü IŞİD bünyesinde faaliyet yürüten Türk kökenli bir şahsın bulunduğunu tespit etti.

Şahsın, Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına örgüt unsuru aktarımında aktif rol oynayan ve geçmiş dönemde yakalanıp Türkiye'ye getirilerek tutuklanan "Abu Yasir Al Turki" kod adlı Özgür Altun ile faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Ayrıca şahsın Afganistan, Pakistan, Türkiye ve Avrupa'da yaşayan sivil halka yönelik intihar eylemi yapmayı kabul ettiği yönünde bilgilere ulaşıldı.

MİT’in yürüttüğü istihbarat çalışmaları neticesinde, IŞİD sözde Horasan vilayeti (ISKP) bünyesinde yönetici olan ve terör örgütü IŞİD adına intihar eylemi yapmak üzere görevlendirilen şahsın "Yahya" kod adlı Mehmet Gören olduğu tespit edildi.

MİT, Gören'in Türkiye’den Afganistan-Pakistan alanına geçiş yaptığı ve Afganistan-Pakistan alanındaki IŞİD kamplarında faaliyet yürüterek yöneticiliğe kadar yükseldiğini belirledi.

Gören'in Pakistan’da IŞİD unsurlarına yönelik düzenlenen hava saldırılarından da sağ olarak kurtulduğu öğrenildi.

Buna yönelik yürütülen hassas çalışmalar kapsamında Gören’in güncel konumu tespit edildi ve Afganistan-Pakistan alanında MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Kaynak: AA

