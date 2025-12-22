AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Net Mesaj: 'Tüm Yapılar Feshedilmeli'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıya ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. Çelik, ana gündemlerinin "Terörsüz Türkiye" süreci olduğunu ifade etti.

Ömer Çelik, konuşmasında "Süreçte yol haritası işliyor, terörün amacına ulaşması engelleniyor. Fesih konusu fiili durum haline gelmelidir. Odağımız PKK terör örgütünün feshi ve silahların bırakılmasıdır. Yılın sonuna gelinirken en önemli gelişmelerden bir tanesi Meclis'te Terörsüz Türkiye Komisyonu'muzun çalışmalarında sona gelinmesidir" dedi.

'SDG TÜRKİYE İÇİN TEHDİT'

Partilerin raporları arasında elbette farklılıklar olabildiğini söyleyen Çelik, "Tabii ki olabilir. Zıtlıklar var. Zaten parlamento çalışmasının esası budur. Burada diyalektik bir sonuç çıkarılmaya çalışılacaktır. Cumhur İttifakı üyeleri olarak hem biz hem de Milliyetçi Hareket Partisi'nin verdiği raporlarda ortaya koyulan ilkeler benzerdir" diye konuştu.

"PKK tüm yapıları ile feshedilmelidir" diyen Çelik, "SDG, Suriye'deki PKK terör örgütüdür. Türkiye için tehdit teşkil etmektedir. 10 Mart Mutabakatı'na uyulduğu takdirde bu yapı Türkiye için de Suriye için de tehdit olmaktan çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi