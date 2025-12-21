Aksaray'da Zincirleme Kaza! 3 Otomobille Motosiklet Birbirine Girdi

Aksaray'da üç otomobil ve bir motosikletin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aksaray'da Küçük Bölcek Mahallesi Şehit Muhsin Tuğrul Caddesi üzerinde zincirleme bir kaza yaşandı. Fatma Ş. (47) idaresindeki otomobil, Muhammet T. (25) yönetimindeki otomobil, Melike A. (22) yönetimindeki otomobil ve Mesut A. (28) idaresindeki motosiklet kavşakta kazaya karıştı. 3 araç bir motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralı motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

