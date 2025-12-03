Barış Boyun Çetesine Flaş Operasyon! Suça Sürüklenen 40 Çocuk İçin Hapis Talebi

İtalya’da tutuklu bulunan Barış Boyun’un liderliğini yaptığı organize suç örgütü hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Örgütün eylemlerine karışan 40’ı çocuk 79 şahıs hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Yaşı küçük şüpheliler hakkında 20 aydan 75 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle kamu davası açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu, İtalya’da tutuklu bulunan Barış Boyun’un liderliğini yaptığı organize suç örgütünün eylemlerine karıştığı belirlenen 40’ı çocuk 79 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.

Barış Boyun Çetesine Flaş Operasyon! Suça Sürüklenen 40 Çocuk İçin Hapis Talebi - Resim : 1

ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS, YAĞMA, TEHDİT...

Örgüte yönelik gerçekleştirilen 32 ayrı eyleme iştirak ettiği tespit edilen 23’ü halen tutuklu, 16’sı adli kontrollü ve 40’ı yaşı küçük şüpheliye ilişkin 'Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma’, 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Nitelikli yağma', 'Silahla tehdit', 'Mala zarar verme', ‘6136 Sayılı kanununa nuhalefet', 'Suç delillerini yok etme', 'Gizleme veya değiştirme', 'İzinsiz olarak ateşli silah veya mermileri ülkeye sokma', 'İmal etme', 'Nakletme ve satma’, 'Vahim silah veya mermilerin satın alınması', 'Taşınması ve bulundurulması', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Barış Boyun Çetesine Flaş Operasyon! Suça Sürüklenen 40 Çocuk İçin Hapis Talebi - Resim : 2

Yaşı küçük şüpheliler hakkında 20 aydan 75 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açıldı.

Kaynak: DHA

Barış Boyun Suç örgütü

