MasterChef Şampiyonu Serhat Doğramacı'nın Beylikdüzü’ndeki Dükkanı Kurşunlandı

MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı’nın Beylikdüzü’ndeki yeni açılan hamburgercisi gece saatlerinde silahlı saldırıya uğradı. Aynı bölgede ortaklarına ait kahveciye de kurşunların isabet ettiği olayda, saldırıdan önce yurt dışından aranarak haraç istendiği iddiası gündeme geldi. Polis şüphelileri bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Son Güncelleme:
MasterChef Şampiyonu Serhat Doğramacı'nın Beylikdüzü’ndeki Dükkanı Kurşunlandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde ünlü şef ve MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı’nın yeni açtığı hamburger dükkanı kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Aynı sırada saldırganların hedef aldığı ikinci işletmenin ise Doğramacı’nın ortaklarına ait bir kahve dükkanı olduğu öğrenildi.

Olay, Marmara Mahallesi’nde dün gece geç saatlerde meydana geldi. Üç gün önce hizmete açılan hamburgerciye art arda ateş açan saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaştı. Mermilerin isabet ettiği iki işyerinde maddi hasar oluşurken, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

YURT DIŞINDAN HARAÇ TELEFONU İDDİASI

Saldırıdan bir süre önce işletme sahiplerinin yurt dışından bir telefon aldığı ve kendilerinden haraç istendiği iddia edildi. Bu iddia üzerine polis ekipleri saldırının bir tehdit ve şantaj girişiminden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Kimlikleri henüz belirlenemeyen şüphelilerin yakalanması için incelemeler sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

Masterchef Türkiye yarışmasıyla kendini tanıtan Serhat Doğramacı, katıldığı 2020 yılının şampiyonu olarak yarışmayı tamamladı.

Gastronomi dünyasında önemli başarıla imza atan Şef Serhat Doğramacı, ilk olarak istanbul'da White Burger by Serhat Doğramacı'yı kurdu. 2023 yılında ise Muğla Yalıkavak'ta Mezra restoranı kuran Serhat, ekibiyle yaptığı çalışmalar sayesinde kısa süre içinde 3 ödüle layık görüldü.

Borsada Manipülasyon Operasyonu! Eski Milli Futbolcu Gökhan Gönül ve Aref'e Tutuklama TalebiBorsada Manipülasyon Operasyonu! Eski Milli Futbolcu Gökhan Gönül ve Aref'e Tutuklama TalebiEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
MasterChef
Son Güncelleme:
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Büyükçekmece Adliyesi'nde Büyük Soygun: Adli Emanetten 25 Kilo Altın Çalıp Sırra Kadem Bastı! 147 Milyon TL'lik Vurgunda Detaylar Çıktı Büyükçekmece Adliyesi'nde Büyük Soygun! Adli Emanetten 25 Kilo Altın Çalıp Sırra Kadem Bastı
tv100, Türkiye'yi Mesut Yar'la Uyandıracak! “Mesut Yar ile Gün Uyanıyor” 8 Aralık Pazartesi Günü Başlıyor tv100, Türkiye'yi Mesut Yar'la Uyandıracak! “Mesut Yar ile Gün Uyanıyor” Pazartesi Başlıyor
Mersin’de Dehşet Zinciri: 3 Kişiyi Öldürdü, Polis Vurarak Durdurdu Mersin’de Dehşet Zinciri: 3 Kişiyi Öldürdü, Polis Vurarak Durdurdu
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Oyuncu Burcu Özberk'in Acı Günü Oyuncu Burcu Özberk'in Acı Günü
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve Emeklinin 5 Aylık Zam Oranı Netleşti: İşte SSK ve BAĞ-KUR Emekli Maaşına Yapılacak Zam Memur ve Emeklinin 5 Aylık Zam Oranı Netleşti
Komisyonda Karar Çıktı! Memurlara Seyyanen Zam Geliyor! Kimler Yararlanacak? Komisyonda Karar Çıktı! Memurlara Seyyanen Zam Geliyor! Kimler Yararlanacak?
39 Yıllık Serüven Sona Erdi: Dev Çay Markası Türkiye’den Ayrıldı 39 Yıllık Serüven Sona Erdi: Dev Çay Markası Türkiye’den Ayrıldı
Veliler Dikkat! Okula Başlama Yaşı Değişiyor! MEB'den Milyonları İlgilendiren Kritik Adım Veliler Dikkat! Okula Başlama Yaşı Değişiyor! MEB'den Milyonları İlgilendiren Kritik Adım
Bahçeli 'Fasa Fiso' Demişti! Öcalan ile Görüşme Sonrası DEM Parti Heyetinden 'Darbe' Açıklaması Bahçeli 'Fasa Fiso' Demişti! Öcalan ile Görüşme Sonrası DEM Parti Heyetinden 'Darbe' Açıklaması