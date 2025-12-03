MasterChef Şampiyonu Serhat Doğramacı'nın Beylikdüzü’ndeki Dükkanı Kurşunlandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde ünlü şef ve MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı’nın yeni açtığı hamburger dükkanı kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Aynı sırada saldırganların hedef aldığı ikinci işletmenin ise Doğramacı’nın ortaklarına ait bir kahve dükkanı olduğu öğrenildi.

Olay, Marmara Mahallesi’nde dün gece geç saatlerde meydana geldi. Üç gün önce hizmete açılan hamburgerciye art arda ateş açan saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaştı. Mermilerin isabet ettiği iki işyerinde maddi hasar oluşurken, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

YURT DIŞINDAN HARAÇ TELEFONU İDDİASI

Saldırıdan bir süre önce işletme sahiplerinin yurt dışından bir telefon aldığı ve kendilerinden haraç istendiği iddia edildi. Bu iddia üzerine polis ekipleri saldırının bir tehdit ve şantaj girişiminden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Kimlikleri henüz belirlenemeyen şüphelilerin yakalanması için incelemeler sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

SERHAT DOĞRAMACI KİMDİR?

Masterchef Türkiye yarışmasıyla kendini tanıtan Serhat Doğramacı, katıldığı 2020 yılının şampiyonu olarak yarışmayı tamamladı.

Gastronomi dünyasında önemli başarıla imza atan Şef Serhat Doğramacı, ilk olarak istanbul'da White Burger by Serhat Doğramacı'yı kurdu. 2023 yılında ise Muğla Yalıkavak'ta Mezra restoranı kuran Serhat, ekibiyle yaptığı çalışmalar sayesinde kısa süre içinde 3 ödüle layık görüldü.

