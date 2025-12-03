Oyuncu Burcu Özberk'in Acı Günü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Oyuncu Burcu Özberk'in annesi Dilek Yıldızlar’ın babası Cumhuriyet Yıldızlar, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Tedaviye alınan Yıldızlar, dün hayatını kaybetti. Özberk, acı haberi sosyal medyadan duyurarak, "Canım dedem, çocukluğum, ailemizin çınarı Cumhuriyet Yıldızlar’ı kaybettik" dedi. Cumhuriyet Yıldızlar için bugün Vişnelik Mahallesi Sami Ramazanoğlu Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

OYUNCU ARKADAŞLARI ÇELENK GÖNDERDİ

Burcu Özberk de cenaze törenine katılırken; oyuncu arkadaşları Aras Bulut İynemli, Tolga Sarıtaş ve Özlem Durak da çelenk gönderdi. Yıldızlar, cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA