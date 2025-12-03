Oyuncu Burcu Özberk'in Acı Günü

Oyuncu Burcu Özberk'in dedesi Cumhuriyet Yıldızlar, geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi Yıldızlar, Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Oyuncu Burcu Özberk'in Acı Günü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Oyuncu Burcu Özberk'in annesi Dilek Yıldızlar’ın babası Cumhuriyet Yıldızlar, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Oyuncu Burcu Özberk'in Acı Günü - Resim : 1

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Tedaviye alınan Yıldızlar, dün hayatını kaybetti. Özberk, acı haberi sosyal medyadan duyurarak, "Canım dedem, çocukluğum, ailemizin çınarı Cumhuriyet Yıldızlar’ı kaybettik" dedi. Cumhuriyet Yıldızlar için bugün Vişnelik Mahallesi Sami Ramazanoğlu Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Oyuncu Burcu Özberk'in Acı Günü - Resim : 2

OYUNCU ARKADAŞLARI ÇELENK GÖNDERDİ

Burcu Özberk de cenaze törenine katılırken; oyuncu arkadaşları Aras Bulut İynemli, Tolga Sarıtaş ve Özlem Durak da çelenk gönderdi. Yıldızlar, cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Burcu Özberk
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Üsküdar’da İETT Otobüsü Börekçiye Daldı! Yaralılar Var Üsküdar’da İETT Otobüsü Börekçiye Daldı! Yaralılar Var
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
11. Yargı Paketi Meclis Yolunda! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bu Af Değil Kovid Düzenlemesi Bakan Tunç: Bu Af Değil Kovid Düzenlemesi
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve Emeklinin 5 Aylık Zam Oranı Netleşti: İşte SSK ve BAĞ-KUR Emekli Maaşına Yapılacak Zam Memur ve Emeklinin 5 Aylık Zam Oranı Netleşti
TÜİK Kasım Ayı Enflasyonunu Açıkladı! Mayıs 2022'den Bu Yana En Düşük Veri TÜİK Kasım Ayı Enflasyonunu Açıkladı
39 Yıllık Serüven Sona Erdi: Dev Çay Markası Türkiye’den Ayrıldı 39 Yıllık Serüven Sona Erdi: Dev Çay Markası Türkiye’den Ayrıldı
Veliler Dikkat! Okula Başlama Yaşı Değişiyor! MEB'den Milyonları İlgilendiren Kritik Adım Veliler Dikkat! Okula Başlama Yaşı Değişiyor! MEB'den Milyonları İlgilendiren Kritik Adım
Komisyonda Karar Çıktı! Memurlara Seyyanen Zam Geliyor! Kimler Yararlanacak? Komisyonda Karar Çıktı! Memurlara Seyyanen Zam Geliyor! Kimler Yararlanacak?