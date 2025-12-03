11. Yargı Paketi Meclis Yolunda! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bu Af Değil Kovid Düzenlemesi

Adalet Bakanı Tunç, 11. Yargı Paketi’nin af düzenlemesi olmadığını vurgulayarak, Kovid dönemindeki özel koşullara yönelik bir uygulama olduğunu söyledi. Toplumdan gelen eleştirilerin dikkate alınacağını belirten Tunç, düzenlemenin bütçe görüşmelerinin ardından Meclis gündemine geleceğini ifade etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM’de gerçekleştirilecek AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kamuoyunda tartışma yaratan 11. Yargı Paketi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tunç, düzenlemenin “af” olarak nitelendirilemeyeceğini özellikle vurguladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu paketin Kovid-19 döneminde ortaya çıkan özel koşullar nedeniyle hazırlanan bir düzenleme olduğunu belirterek, "Kovid düzenlemesi bir af değil. Aynı durumda olan kişilerin aynı yaptırıma tabi tutulmasıdır. Toplumdan gelen beklentiler, eleştiriler milletvekillerimiz tarafından dikkate alınacaktır en doğru düzenleme yapılacaktır. Meclis'in durumuna göre bütçe görüşmelerinden sonra komisyon raporu genel kurulun gündemine gelir." dedi.

Meclis takvimine de değinen Tunç, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından komisyon raporunun Genel Kurul gündemine gelebileceğini ifade etti.

Düzenlemenin detayları önümüzdeki süreçte netleşirken, 11. Yargı Paketi’nin yasalaşmasıyla birlikte Kovid sürecine ilişkin hukuki uygulamalarda yeni bir dönem başlatılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

