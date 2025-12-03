Üsküdar’da İETT Otobüsü Börekçiye Daldı! Yaralılar Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, saat 11.20 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Karlıdere Caddesi üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Kozyatağı–Esatpaşa hattında sefer yapan 10EK numaralı İETT otobüsü, bir otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför, aracı binanın girişindeki börekçiye sürdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yaralanan otobüs şoförü ile üç kişi, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında dükkândaki müşterilerin zarar görmediği belirtildi. Otobüs daha sonra çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

İETT otobüsünün börekçiye girdiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavşaktaki otobüsün önündeki otomobile çarptıktan sonra ilerlemeye devam ettiği ve börekçiye girdikten sonra durduğu görülüyor.

'ARAÇ SON ANDA KURTULDU'

Kaza sırasında börekçide bulunan Tahsin Ören, "Otobüs bir anda hareket etti. Bende kendimi içeriye sakladım, direk buraya girdi. Önünde bir araç vardı. O son anda kurtardı kendisini, yoksa onu da önüne katıp girebilirdi. Arkadan bir otomobil çarptı, sonra kendisini kenara attı" dedi.

'BÜYÜK BİR FACİADAN DÖNDÜK'

Kazayı gören Hüseyin Demir “Ben karşı sokakta oturuyorum. Bir ses duydum, koştum baktım. Otobüs abimin dükkanına girmiş. Abime bişey oldu diye korktum, bir şey olmadığını görünce rahatladım. Otobüs tamamen içerideydi. Otobüsün freni patladığını düşünüyoruz. Zaten öyle söylüyorlar pedalın takıldığını söylüyorlar. Büyük bir faciadan döndük. Verilmiş sadakamız varmış. Bizi sevindiren, otobüsün altında kimsenin kalmamış olması. Şoförle birlikte 4 yaralı olduğu söyleniyor” diye konuştu.

Kaynak: DHA