tv100, Türkiye'yi Mesut Yar'la Uyandıracak! “Mesut Yar ile Gün Uyanıyor” 8 Aralık Pazartesi Günü Başlıyor

Türkiye’nin deneyimli isimlerinden gazeteci ve anchorman Mesut Yar, tv100’de sabahlara gülümseyerek “Merhaba” diyecek. Hafta içi her sabah 06.00- 10.00 saatleri arasında yayınlanacak olan “Mesut Yar ile Gün Uyanıyor”, ünlü sunucunun uzun yıllara dayanan televizyonculuk ve sabah haber programları tecrübesini tv100 ekranına taşıyacak.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ülke ve dünya gündeminden önemli başlıkların yer alacağı program Yar’ın özgün tarzı ve izleyicinin interaktif katılımıyla sabah haberlerine farklı bir bakış açısı getirecek.

SABAH HABERLERİNİN VAZGEÇİLMEZ İSMİ

Siyasetin, insanın ve sokağın nabzını tutan programda, ekonomiden magazine uzanan geniş bir yelpazede haber seçenekleri sunacak olan Mesut Yar, canlı bağlantıları, özel haberleri ve seçkin konukları ile izleyiciyi dinamik bir güne hazırlayacak.

Haberciliğe getirdiği dinamik ve yenilikçi anlayış ile öncü olan tv100, izleyicisine tebessüm ettiren tavrı ve toplum gerçeklerine açtığı pozitif pencerelerle sabah saatlerinin vazgeçilmez ismi Mesut Yar ile bambaşka bir alternatife daha imzasını atacak…

PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR

Pazartesi’den itibaren tüm Türkiye’yi uyandıracak olan “Mesut Yar ile Gün Uyanıyor”da gülüşmeye hazır olun…

“Mesut Yar ile Gün Uyanıyor” hafta içi her sabah 06.00’da tv100’de!

MESUT YAR KİMDİR?

Mesut Yar 18 Nisan 1966’da İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi bölümünü bitirdi, aynı üniversitede müzecilik ihtisası yaptı.

Yar 1985’te gazeteciliğe stajyer muhabir olarak başladı. Hürriyet, Sabah ve Posta gazetelerinde muhabirlik, editörlük ve köşe yazarlığı yaptı. 1994’te kurucuları arasında olduğu Kanal E’de ülkenin ilk ihtisas talk show programını hazırladı.

Mesut Yar televizyon kariyerine “By Night” programıyla devam etti. Show TV, Number One TV, HBB TV, Kanal 6, Star TV, Cine 5 ve atv’de yapımcılık ve sunuculuk yaptı. Kanal 1, ATV Avrupa ve Türkçe TV’de genel müdürlük görevinde bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'ten tv100’e Çarpıcı Açıklama! 'Gizli Tanıkların İfadesini Çıkarsanız Bile...'İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'ten tv100’e Çarpıcı Açıklama! 'Gizli Tanıkların İfadesini Çıkarsanız Bile...'Güncel

tv100 Yayınında Açıkladı! İşte Asgari Ücrette Konuşulan 2 Senaryo!tv100 Yayınında Açıkladı! İşte Asgari Ücrette Konuşulan 2 Senaryo!Ekonomi

Kaynak: tv100

Etiketler
Mesut Yar TV100
Son Güncelleme:
Oyuncu Burcu Özberk'in Acı Günü Oyuncu Burcu Özberk'in Acı Günü
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Üsküdar’da İETT Otobüsü Börekçiye Daldı! Yaralılar Var Üsküdar’da İETT Otobüsü Börekçiye Daldı! Yaralılar Var
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve Emeklinin 5 Aylık Zam Oranı Netleşti: İşte SSK ve BAĞ-KUR Emekli Maaşına Yapılacak Zam Memur ve Emeklinin 5 Aylık Zam Oranı Netleşti
TÜİK Kasım Ayı Enflasyonunu Açıkladı! Mayıs 2022'den Bu Yana En Düşük Veri TÜİK Kasım Ayı Enflasyonunu Açıkladı
39 Yıllık Serüven Sona Erdi: Dev Çay Markası Türkiye’den Ayrıldı 39 Yıllık Serüven Sona Erdi: Dev Çay Markası Türkiye’den Ayrıldı
Veliler Dikkat! Okula Başlama Yaşı Değişiyor! MEB'den Milyonları İlgilendiren Kritik Adım Veliler Dikkat! Okula Başlama Yaşı Değişiyor! MEB'den Milyonları İlgilendiren Kritik Adım
Komisyonda Karar Çıktı! Memurlara Seyyanen Zam Geliyor! Kimler Yararlanacak? Komisyonda Karar Çıktı! Memurlara Seyyanen Zam Geliyor! Kimler Yararlanacak?