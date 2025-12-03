tv100, Türkiye'yi Mesut Yar'la Uyandıracak! “Mesut Yar ile Gün Uyanıyor” 8 Aralık Pazartesi Günü Başlıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ülke ve dünya gündeminden önemli başlıkların yer alacağı program Yar’ın özgün tarzı ve izleyicinin interaktif katılımıyla sabah haberlerine farklı bir bakış açısı getirecek.

SABAH HABERLERİNİN VAZGEÇİLMEZ İSMİ

Siyasetin, insanın ve sokağın nabzını tutan programda, ekonomiden magazine uzanan geniş bir yelpazede haber seçenekleri sunacak olan Mesut Yar, canlı bağlantıları, özel haberleri ve seçkin konukları ile izleyiciyi dinamik bir güne hazırlayacak.

Haberciliğe getirdiği dinamik ve yenilikçi anlayış ile öncü olan tv100, izleyicisine tebessüm ettiren tavrı ve toplum gerçeklerine açtığı pozitif pencerelerle sabah saatlerinin vazgeçilmez ismi Mesut Yar ile bambaşka bir alternatife daha imzasını atacak…

PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR

Pazartesi’den itibaren tüm Türkiye’yi uyandıracak olan “Mesut Yar ile Gün Uyanıyor”da gülüşmeye hazır olun…

“Mesut Yar ile Gün Uyanıyor” hafta içi her sabah 06.00’da tv100’de!

MESUT YAR KİMDİR?

Mesut Yar 18 Nisan 1966’da İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi bölümünü bitirdi, aynı üniversitede müzecilik ihtisası yaptı.

Yar 1985’te gazeteciliğe stajyer muhabir olarak başladı. Hürriyet, Sabah ve Posta gazetelerinde muhabirlik, editörlük ve köşe yazarlığı yaptı. 1994’te kurucuları arasında olduğu Kanal E’de ülkenin ilk ihtisas talk show programını hazırladı.

Mesut Yar televizyon kariyerine “By Night” programıyla devam etti. Show TV, Number One TV, HBB TV, Kanal 6, Star TV, Cine 5 ve atv’de yapımcılık ve sunuculuk yaptı. Kanal 1, ATV Avrupa ve Türkçe TV’de genel müdürlük görevinde bulundu.

Kaynak: tv100