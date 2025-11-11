tv100 Yayınında Açıkladı! İşte Asgari Ücrette Konuşulan 2 Senaryo!

Yeni yıl öncesi milyonların gözü asgari ücret zammına çevrilmişken, Ankara kulislerinden dikkat çeken bir bilgi geldi. tv100’de konuşan gazeteci Sinan Burhan, asgari ücret için iki farklı senaryonun masada olduğunu anlattı.

tv100 Yayınında Açıkladı! İşte Asgari Ücrette Konuşulan 2 Senaryo!
Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca çalışan gözünü asgari ücret zammına çevirdi. tv100'de Erdoğan Aktaş’ın sunduğu 'Eşit Ağırlık' programına konuk olan Millet Haber Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Ankara kulislerinden edindiği çarpıcı bilgileri paylaştı.

MASADA 2 SENARYO VAR

Burhan, "Asgari ücrette iki farklı senaryo masada" diyerek olası zam oranlarını açıkladı. Buna göre ilk senaryo yüzde 25 zamla 27 bin 630 TL, ikinci senaryoysa yüzde 30 zamla 28 bin 735 TL seviyesinde.

Asgari ücret zammının yalnızca çalışanları değil, hizmet sektöründen kiralara kadar birçok alanı etkilediğini vurgulayan Burhan, "Asıl mesele rakam değil, alım gücü" ifadelerini kullandı. Yeni asgari ücretin Aralık ayında yapılacak toplantıların ardından netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

