İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'ten tv100’e Çarpıcı Açıklama! 'Gizli Tanıkları Çıkarsanız Bile...'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İBB’ye yönelik yolsuzluk iddianamesine ilişkin tv100'e yaptığı özel açıklamada, "Kimse iddianameyi gizli tanık ifadelerine dayanarak yaptığımızı düşünmesin. Çok sağlam bir iddianameden bahsediyoruz" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İBB'ye yönelik hazırlanan yolsuzluk iddianamesine ilişkin tv100 ekranlarında Başak Şengül ile Doğru Yorum programına konuk olan Gazeteci Murat Kelkitlioğlu’na önemli açıklamalarda bulundu.

DURUŞMA NE ZAMAN BAŞLAR?

Kelkitlioğlu'nun aktardığına göre Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

* Duruşmalar şubat ayında Silivri’de başlar ve bir an önce bitmesi lazım. Biz iddianamemize çok güveniyoruz.

* Kimse iddianameyi gizli tanık ifadelerine dayanarak yaptığımızı düşünmesin. Çok sağlam bir iddianameden bahsediyoruz.

* Gizli tanık ifadelerini çıkarsanız bile delillere, HTS kayıtlarına, MASAK raporlarına, görüntü, bilirkişi raporlarına, dekontlara dayanıyor.

