Borsada Manipülasyon Operasyonu! Eski Milli Futbolcu Gökhan Gönül ve Aref'e Tutuklama Talebi

Borsa İstanbul’da manipülasyon iddiasıyla gözaltına alınan eski futbolcu Gökhan Gönül ve illüzyonist Aref Ghafouri’nin de bulunduğu 12 kişi Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmişti. Gönül ve Aref, savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada; Avrupa Yatırım Holding A.Ş hisselerinde İstanbul Merkezli Antalya, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş illerinde olmak üzere 25 kişinin manipülatif eylemlerde bulundukları belirlendi.

GÖKHAN GÖNÜL VE AREF ARALARINDA

Gözaltına alınan iki isim ise futbolcu çıktı. Eski sağ bek ve şimdilerde Fenerbahçe'nin futbol aklı olarak göreve getirilen Gökhan Gönül ile profesyonel futbolcu Emrullah Şalk da gözaltına alınanlar arasında olması dikkat çekti.

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışma programında illüzyonist gösterileriyle birinci olan Aref Ghafourı de gözaltına alınan isimler arasında oldu.

Başsavcılık açıklamasında, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; Şüpheliler Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu isimli 7 kişinin cezaevinde tutuklu olduğu belirtildi.

Şüpheliler; Aref Ghafourı, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler, Gökhan Gönül, Emrullah Şalk, Akif Koç, isimli 12 kişinin gözaltına alındığı, 6 şüpheli hakkında ise yakalama, arama ve el koyma adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Borsa İstanbul’da manipülasyon iddiasıyla gözaltına alınan aralarında eski futbolcu Gökhan Gönül ve Aref Ghafouri’nin de bulunduğu 12 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından Gökhan Gönül ve Aref Ghafouri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

