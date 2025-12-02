Eski Milli Futbolcu Gökhan Gönül Gözaltına Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen bir soruşturma kapsamında bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğunu ortaya çıkardı. Yapılan incelemelerde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla tespit edilen usulsüz işlemlerde, fiyatları manipüle eden kişilerin "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Bilgi Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı" suçlarına karıştığı belirlendi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş’ta operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda toplam 12 kişi gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Şüpheliler Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu isimli 7 kişinin tutuklu olarak Cezaevinde oldukları, şüpheliler Aref Ghafourı, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler , Gökhan Gönül, Emrullah Şalk, Akif Koç isimli 12 kişinin gözaltına alındığı, 6 şüpheli hakkında ise yakalama, arama ve el koyma adli işlemlerinin devam ettiği” belirtildi.

Kaynak: DHA