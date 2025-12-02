Borsa İstanbul'da Manipülasyon Operasyonu

Borsa İstanbul’da bazı hisselerde yapay fiyat dalgalanmaları oluşturmak amacıyla spekülasyon yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatlarıyla yürüttüğü soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda bazı hisse senetlerinde manipülatif işlemlerle fiyatların bilinçli olarak oynatıldığı ortaya kondu. İncelemelerde, bu işlemleri yapan kişilerin “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak” ve “Bilgiye Dayalı Piyasa Dolandırıcılığı” suçlarına karıştıkları belirlendi.

Soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul’un yanı sıra Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş’ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

