Kurda Sıcak Saatler! Dolar ve Euro Yine Yükselişte

Altın ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar hem iç hem de dış piyasalarda etkisini sürdürürken, vatandaşlar gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyor. Kur hareketliliği bugün de gündemdeki yerini koruyor. Yatırımcılar, iş dünyası temsilcileri ve tasarruf sahipleri özellikle dolar ve euronun güncel seyrine odaklanmış durumda.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün için doların efektif kurunu alışta 42,3863 TL, satışta ise 42,5562 TL olarak duyurdu. Bir önceki gün açıklanan rakamlar ise alışta 42,3250 TL, satışta 42,4946 TL seviyesindeydi. Uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde euro/dolar paritesi 1,1632, sterlin/dolar 1,3247 ve dolar/yen 155,125 düzeyinde işlem gördü.

DOLAR YENİ GÜNE NASIL BAŞLADI?

Yeni günde Dolar/TL kuru 42,4408 TL alış ve 42,4570 TL satış seviyelerinde açılış yaptı. Aynı dakikalarda Euro/TL ise yaklaşık 49,3297 TL’den işlem görüyor.

