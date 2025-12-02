Kurda Sıcak Saatler! Dolar ve Euro Yine Yükselişte

Döviz piyasasındaki hareketlilik yeni günde de sürüyor. TCMB’nin açıkladığı son efektif kurların ardından dolar ve euro güne yükselişle başladı. Yatırımcılar dalgalı seyre dikkat kesilirken piyasalarda belirsizlik sürüyor.

Kurda Sıcak Saatler! Dolar ve Euro Yine Yükselişte
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar hem iç hem de dış piyasalarda etkisini sürdürürken, vatandaşlar gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyor. Kur hareketliliği bugün de gündemdeki yerini koruyor. Yatırımcılar, iş dünyası temsilcileri ve tasarruf sahipleri özellikle dolar ve euronun güncel seyrine odaklanmış durumda.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün için doların efektif kurunu alışta 42,3863 TL, satışta ise 42,5562 TL olarak duyurdu. Bir önceki gün açıklanan rakamlar ise alışta 42,3250 TL, satışta 42,4946 TL seviyesindeydi. Uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde euro/dolar paritesi 1,1632, sterlin/dolar 1,3247 ve dolar/yen 155,125 düzeyinde işlem gördü.

DOLAR YENİ GÜNE NASIL BAŞLADI?

Yeni günde Dolar/TL kuru 42,4408 TL alış ve 42,4570 TL satış seviyelerinde açılış yaptı. Aynı dakikalarda Euro/TL ise yaklaşık 49,3297 TL’den işlem görüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Dolar Euro
Türkiye’nin Dev Bankası Satılıyor! Kritik Görüşme Masada Türkiye’nin Dev Bankası Satılıyor! Kritik Görüşme Masada
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Para Transferinde Yeni Kural: ATM'lerde Artık Bu Yazı Yazacak! 1 Ocak'tan Sonra Şaşırmayın Para Transferinde Yeni Kural: ATM'lerde Artık Bu Yazı Yazacak! 1 Ocak'tan Sonra Şaşırmayın
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
3 Bakanlık ve SPK Çalışanlarına FETÖ Operasyonu: 21 Gözaltı Kararı 3 Bakanlık ve SPK’ya FETÖ Operasyonu
Cezaevi Nakil Aracı Kaza Yaptı! 23 Yaralı... Cezaevi Nakil Aracı Kaza Yaptı! 23 Yaralı...
Bahçeli’den Çarpıcı ‘Terörsüz Türkiye’ Vurgusu: 'Ok Yaydan Çıkmıştır. Gemiler Yakılmıştır' 'Ok Yaydan Çıkmıştır. Gemiler Yakılmıştır'
Buruk'tan Kadıköy İsyanı 'Canımızı Zor Kurtardık!' Buruk'tan Kadıköy İsyanı 'Canımızı Zor Kurtardık!'
Şanlıurfa'da Silahlı Kavga Dehşeti! 2 Ağır Yaralı Şanlıurfa'da Silahlı Kavga Dehşeti! 2 Ağır Yaralı