Para Transferinde Yeni Kural: ATM'lerde Artık Bu Yazı Yazacak! 1 Ocak'tan Sonra Şaşırmayın

Yeni yıl birçok değişikliği beraberinde getiriyor. 1 Ocak 2026 itibarıyla artık 200 bin TL üzerindeki para transferlerinde açıklama zorunlu olacak. ATM’den işlem yapanlar, ekranda “Açıklama girme zorunluluğu” uyarısıyla karşılaşacak. Ayrıca banka hesapları mahkeme kararı olmadan anında dondurulabilecek.

Yeni yılın gelmesiyle birlikte finans dünyasında önemli bir düzenleme yürürlüğe giriyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasa dışı bahis ve şüpheli para trafiğini engellemek amacıyla hazırladığı kapsamlı eylem planında sona yaklaştı. Bankacılık sistemine doğrudan etki edecek 20 maddelik düzenlemenin büyük bölümünde mutabakat sağlandı.

HESAPLAR MAHKEME KARARI OLMADAN BLOKE EDİLEBİLECEK

Düzenlemedeki en dikkat çekici değişiklik, MASAK’ın sahip olacağı yeni yetkiler oldu. Buna göre şüpheli görülen hesaplar, herhangi bir mahkeme ya da savcılık kararına ihtiyaç duyulmadan anında dondurulabilecek. Kurum, mal varlıklarına ilişkin tedbirleri de kendi inisiyatifiyle uygulayabilecek. Bu uygulamanın yasa dışı bahis gelirlerinin hızla el değiştirmesini önlemesi hedefleniyor.

1 OCAK 2026 İTİBARİYLA PARA TRANSFERLERİNDE ZORUNLU AÇIKLAMA

MASAK’ın hazırladığı yeni kurallar yalnızca hesap dondurma ile sınırlı değil. Para transferleri için de yeni bir dönem başlıyor.

  • Gün içinde toplam 200 bin TL’yi aşan işlemlerde detaylı açıklama girilmesi zorunlu hale gelecek.
  • Bu uygulama mobil bankacılık, internet bankacılığı ve ATM işlemlerinin tamamını kapsayacak.
  • ATM’den yapılan transferlerde limit aşılırsa, en az 20 karakterlik açıklama girilmeden işlem gerçekleştirilemeyecek.
  • Yeni yıldan itibaren kullanıcılar ATM ekranında “Açıklama girme zorunluluğu” uyarısıyla karşılaşacak.

AMAÇ RİSKLİ PARA HAREKETLERİNİ KONTROL ALTINA ALMAK

Uzmanlara göre düzenlemelerin asıl amacı finansal sistemde şüpheli para dolaşımını azaltmak ve yasa dışı bahis ağlarının para akışını kesmek. Açıklama zorunluluğu sayesinde hem denetim kolaylaşacak hem de riskli işlemler daha kısa sürede tespit edilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

