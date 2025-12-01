İTO Duyurdu: İstanbul'un Kasım Ayı Enflasyonu Belli Oldu

İTO, kasım ayı İstanbul enflasyonunu açıkladı. İstanbul'da enflasyon kasımda aylık yüzde 1,19, yıllık yüzde 38,28 oldu.

İTO Duyurdu: İstanbul'un Kasım Ayı Enflasyonu Belli Oldu
İstanbul Ticaret Odası (İTO), Kasım 2025’e ilişkin perakende fiyat endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre İstanbul’da tüketici fiyatlarında yıllık artış oranı yüzde 40,84’ten yüzde 38,28’e gerileyerek enflasyonda düşüş sinyali verdi.

Aylık bazda ise Kasım ayında perakende fiyatlar yüzde 1,19 oranında yükseldi. Ekim ayında kaydedilen yüzde 3,31’lik artışla kıyaslandığında, Kasım verileri fiyat artış hızında belirgin bir yavaşlama olduğuna işaret etti.

Harcamalar bazında incelendiğinde, Alkollü İçecekler ve Tütün grubunda yüzde 2,59 ile en yüksek fiyat artışı görüldü. Giyim ve Ayakkabı grubunda ise sezon indiriminin etkisiyle yüzde 1,55’lik düşüş kaydedildi. Kentte gıda fiyatları da Kasım ayında yüzde 1,28 oranında arttı.

Ekonomistler, fiyat artışındaki tempo düşüşünün dikkat çekici olduğunu ancak enflasyonun kalıcı olarak gerilemesi için eğilimin sürdürülebilir hale gelmesi gerektiğini belirtti.

