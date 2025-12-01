SGK Başuzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Çalışanlar İçin Kritik Karar! Maaşlar Faiziyle Geri Ödenecek

Cinsel saldırı mahkumiyeti nedeniyle işten çıkarılan dağıtım görevlisi, 7 yıl sonra göreve iade edildi ancak tazminat talebi tartışma yarattı. SGK Uzmanı İsa Karakaş, hukuksuz işten çıkarılan çalışanların hangi haklara sahip olduğunu tek tek açıkladı. İşte detaylar…

SGK Başuzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Çalışanlar İçin Kritik Karar! Maaşlar Faiziyle Geri Ödenecek
Bir kamu kurumunda dağıtım görevlisi olarak çalışan bir kişi, 2016 yılında hakkındaki “cinsel saldırı” mahkumiyeti gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı. Ancak yapılan itirazın ardından mahkeme, söz konusu yaptırımın kanuni dayanağı bulunmadığına hükmederek işten çıkarılma işlemini iptal etti ve çalışanın göreve dönmesine karar verdi.

Bu süreçte 7 yıl boyunca gelir ve özlük haklarından mahrum kalan çalışan, uğradığı zararın tazmini için dava açtı. İlk derece mahkemesi, çalışanın tazminat talebini reddetti.

DOSYA DANIŞTAY’A TAŞINDI

Konuyu yakından değerlendiren Danıştay 12. Dairesi, 27 Kasım 2025 tarihli kararında oldukça önemli bir hükme imza attı. Kararda, hukuka aykırılığı mahkeme kararıyla kesinleşen işlemler nedeniyle çalışanın kaybettiği tüm parasal hakların yasal faiziyle birlikte tazmin edilmesi gerektiği vurgulandı. Bu doğrultuda yerel mahkemenin ret kararı da bozuldu.

'İŞTEN ÇIKARILMAMIŞ GİBİ HAKLARINA KAVUŞUR'

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, kararın sonuçlarına dikkat çekerek, bir işlemin mahkemece iptal edilmesi halinde o işlemin yok sayılacağını, bu nedenle çalışanın sanki hiç işten çıkarılmamış gibi tüm haklarını geri alabileceğini vurguladı. Karakaş, idarenin ağır kusur olup olmadığına bakılmaksızın zararı tazmin etmek zorunda olduğunu belirterek, kaybedilen her kuruşun yasal faiziyle birlikte ödenmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca hukuki dayanaktan yoksun disiplin cezalarının kurumları ciddi tazminat yükü altında bırakacağını söyledi.

EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR

Bu emsal karar, yalnızca ilgili çalışanı değil, haksız biçimde işinden edilen tüm kamu çalışanlarını ilgilendiriyor. Bundan böyle, hukuka aykırı işlemler nedeniyle zarara uğrayan işçiler tazminat haklarını daha güçlü bir şekilde talep edebilecek.

Kaynak: TGRT

Etiketler
İsa Karakaş
