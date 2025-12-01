Cep Telefonu Olan Herkesi İlgilendiriyor! 3 Ay Süre Verildi! Otomatik Kapatılacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cep telefonu aboneliklerine yönelik yeni bir düzenleme için adım atıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni torba yasa tasarısı ile mobil hat işlemlerinde güvenlik artırılacak ve abonelik süreçlerine yeni kurallar getirilecek.

KİMLİK DOĞRULAMA ARTIK DAHA SIKI

Elektronik Haberleşme Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklikle birlikte, hat açılışında kimlik kontrolü daha güvenli hale getirilecek. Elektronik kimlik doğrulama özelliği bulunmayan kimlik belgeleri abonelik işlemlerinde geçerli olmayacak. Ayrıca abonelik işlemleri sırasında yüz tanıma, parmak izi özetine ilişkin biyometrik doğrulama veya şifre temelli kimlik kontrolü uygulanabilecek.

YABANCILARA ÖZEL NUMARA

Yasa tasarısı, Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu bireyleri de kapsıyor. Eğer yabancı kişinin elektronik doğrulama özelliği bulunmuyorsa, operatörler kimlik teyidini Göç İdaresi Başkanlığı’ndan alacak. Bu madde, sadece diplomatlar ve aileleri için geçerli olmayacak. Yabancılara, mobil iletişim hatlarına özgü özel numaralar tahsis edilecek. Hatlarını yeni kurallara uygun hale getirmeleri için 6 aylık süre tanınacak.

KULLANILMAYAN HATLAR İPTAL EDİLECEK

Düzenlemenin dikkat çeken bir diğer maddesi ise aktif olmayan hatların kapatılması. Buna göre operatörler, abonelerinin hayatta olup olmadığını ya da tüzel kişi ise faaliyetini sürdürüp sürdürmediğini 3 ayda bir kontrol edecek. Resmi teyit alınamayan hatlar otomatik olarak iptal edilecek.

HERKES İÇİN SINIRLI SAYIDA HAT

Operatörler artık bir kişinin adına sınırsız sayıda hat açamayacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından belirlenecek limitin üzerinde abonelik yapılamayacak; kurala aykırılık halinde şirketlere her bir hat için 20 bin TL idari ceza uygulanacak.

SUÇLA MÜCADELE GÜÇLENECEK

Tasarıda sunulan düzenlemelerin temel hedefi; dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı ve yasa dışı finansal işlemlerde kullanılan sahte hatların önüne geçmek. Yasal takipten kaçmak için açılan çok sayıda mobil hattın kapatılması ve suç tespitinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

TBMM’de görüşmeleri devam eden tasarının yasalaşması halinde abonelik sisteminde köklü bir dönüşüm yaşanacak.

Kaynak: Haber Merkezi