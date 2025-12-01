Ev Sahipleri İçin Son Gün! Ödeme Yapmayan Fazla Ödeyecek

Emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Süreyi kaçıran mükellefleri aylık yüzde 3,5 gecikme zammı bekliyor.

Gayrimenkul sahiplerini yakından ilgilendiren emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinde takvim sonuna gelindi. Belediyeler üzerinden yapılan ödemelerde mesai bitimiyle birlikte süre dolacak ve vergisini zamanında ödemeyenlere gecikme cezası uygulanacak.

Bina, arsa ve iş yerlerine ait emlak vergisi her yıl iki taksitte tahsil ediliyor. 1 Aralık tarihinin son ödeme günü olması nedeniyle belediye vezneleri bugün yoğunluk yaşıyor.

GECİKMENİN BEDELİ AĞIR

Ödemelerini geciktiren mükellefler, her ay için yüzde 3,5 oranında gecikme zammı ile karşı karşıya kalacak. Uzmanlar, daha yüksek maliyetlerle karşılaşmamak için taksitlerin zamanında yatırılması gerektiğini hatırlatıyor.

KİMLER VERGİDEN MUAF?

Brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konut sahibi emekliler ile emekli dul-yetim aylığı alanlar bu vergiden muaf tutuluyor. Ayrıca engelliler, gaziler ve gelirinin olmadığını belgeleyen vatandaşlar da ödeme yapmıyor.

NASIL ÖDEME YAPILACAK?

Emlak vergisi ödemeleri belediye veznelerinden yapılabildiği gibi elektronik ortamdan da gerçekleştirilebiliyor. e-Devlet üzerinden birçok belediyenin sicil ve tahakkuk bilgilerine ulaşılabiliyor; kredi kartı ile e-belediye sisteminden, bankalar aracılığıyla havale/EFT ya da posta çeki ile ödeme yapılabiliyor.

Son ödeme tarihinin bugün olduğunu hatırlatan yetkililer, mükelleflerin cezalı duruma düşmemesi için işlemlerini gün içinde tamamlamalarını tavsiye ediyor.

