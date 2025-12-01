Fed'in Faiz Kararı Beklentisiyle Altın Fiyatları Uçuşa Geçti

Altın fiyatları, Fed’in faiz indirimi beklentileriyle yükseldi. Haftanın ilk işlem gününde ons altın 4.256 doları geçerek 5 haftanın zirvesine çıktı. Ardından hafif bir gerileme yaşansa da fiyatlar hala yükseliş eğiliminde. Gram altın ise 5.800 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Son Güncelleme:
Altın fiyatları, son gelişmelerle birlikte yatırımcılar ve işlem yapmak isteyenler tarafından dikkatle izleniyor.

Fed’in faiz indirimi beklentilerinin artması, altının fiyatlarında yükselişe yol açtı. Haftanın ilk işlem gününde ons altın 4.256 doları geçerek son 5 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu zirvenin ardından kısmi bir düşüş yaşansa da fiyatlar, cuma günü ile kıyaslandığında yüzde 0,47 oranında artışla 4.238 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altın ise 5.800 TL civarında işlem görmekte.

İşte 1 Aralık 2025 tarihli güncel altın fiyatları:

GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.802,24 TL
Satış: 5.802,88 TL

ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.237,79 USD
Satış: 4.238,69 USD

ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.283,59 TL
Satış: 9.487,71 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 37.134,34 TL
Satış: 37.834,80 TL

TAM ALTIN FİYATI
Alış: 38.071,00 TL
Satış: 38.313,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 18.508,43 TL
Satış: 18.974,96 TL

ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 37.132,90 TL
Satış: 37.833,86 TL

ATA ALTIN FİYATI
Alış: 38.475,37 TL
Satış: 39.446,20 TL

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.219,90 TL
Satış: 4.323,34 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.327,83 TL
Satış: 5.567,96 TL

GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 94.824,00 TL
Satış: 95.634,00 TL

