Fed'in Faiz Kararı Beklentisiyle Altın Fiyatları Uçuşa Geçti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın fiyatları, son gelişmelerle birlikte yatırımcılar ve işlem yapmak isteyenler tarafından dikkatle izleniyor.

Fed’in faiz indirimi beklentilerinin artması, altının fiyatlarında yükselişe yol açtı. Haftanın ilk işlem gününde ons altın 4.256 doları geçerek son 5 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu zirvenin ardından kısmi bir düşüş yaşansa da fiyatlar, cuma günü ile kıyaslandığında yüzde 0,47 oranında artışla 4.238 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altın ise 5.800 TL civarında işlem görmekte.

İşte 1 Aralık 2025 tarihli güncel altın fiyatları:

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 5.802,24 TL

Satış: 5.802,88 TL

ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

Alış: 4.237,79 USD

Satış: 4.238,69 USD

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 9.283,59 TL

Satış: 9.487,71 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 37.134,34 TL

Satış: 37.834,80 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 38.071,00 TL

Satış: 38.313,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 18.508,43 TL

Satış: 18.974,96 TL

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 37.132,90 TL

Satış: 37.833,86 TL

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 38.475,37 TL

Satış: 39.446,20 TL

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 3.219,90 TL

Satış: 4.323,34 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 5.327,83 TL

Satış: 5.567,96 TL

GREMSE ALTIN FİYATI

Alış: 94.824,00 TL

Satış: 95.634,00 TL

Kaynak: Haber Merkezi