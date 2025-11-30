Bakanlıktan Kafe ve Restoranlara Zorunlu Bahşiş Yasağı! Yeni Düzenleme Yolda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemde kafe ve restoranlarda müşterilerden alınan zorunlu bahşiş ve ek ücretlere yönelik şikayetlerin artması üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Vatandaşlardan gelen yoğun bildirimleri dikkate alan Bakanlık, mevcut düzenlemeleri gözden geçirerek yeni adımlar atma kararı aldı.

Bakanlık kısa süre önce yaptığı yönetmelik değişikliğiyle, işletmelerde sunulan tüm hizmetlere ilişkin ücretlerin hem girişte hem de masalarda yer alan fiyat listelerinde açık ve toplam bedeli içerecek şekilde gösterilmesini şart koşmuştu. Böylece tüketicilerin alacakları hizmete ilişkin tüm ücretleri önceden görmesi hedeflenmişti.

EK ÜCRETLER YENİDEN GÜNDEMDE

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, servis ücreti gibi ek kalemlerin fiyat listelerinde açıkça belirtilmesi şartıyla talep edilebilmesine izin veriliyordu. Ancak birçok işletmede “masa ücreti”, “kişi başı servis bedeli” gibi tüketicinin temel siparişlerinin ötesine geçen uygulamaların artması, Bakanlığın konuyu tekrar değerlendirmesine neden oldu.

BAHŞİŞ VE KUVER HARİÇ EK ÜCRET YASAKLANIYOR

Hazırlanan yeni fiyat etiketi yönetmeliği taslağı, kuralları çok daha net bir hale getiriyor. Taslağa göre, bahşiş ve kuver dışında hiçbir şekilde servis, masa veya benzeri adlar altında zorunlu ek ücret talep edilemeyecek. Böylece vatandaşların yalnızca sipariş ettiği yiyecek ve içeceklerin bedelini ödemesi güvence altına alınacak.

BAHŞİŞ TAMAMEN GÖNÜLLÜ OLACAK

Yeni düzenlemeye göre, sipariş dışındaki tüm ödemeler gönüllülük esasına dayanacak. Zorunlu servis ücretleri kaldırılarak bahşiş uygulamasının tamamen müşterinin insiyatifine bırakılması planlanıyor. Bu sayede tüketici baskı altında bırakılmadan dilediği ölçüde bahşiş verebilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi