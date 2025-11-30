Meyve-Sebze Sektöründe Büyük Firma Konkordato İlan Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meyve ve sebze sektörünün önde gelen firmalarından Saraylım, finansal zorluklarını aşamayarak konkordato ilan etti.

Çorum 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, şirketin başvurusunu değerlendirerek üç aylık geçici mühletin iki ay süreyle uzatılmasına karar verdi. Mahkeme kararı, Saraylım Tarım’ın yanı sıra aynı grup bünyesindeki dört şirket ve ortaklarını da kapsıyor.

KRİTİK DURUŞMA 28 OCAK 2026'DA

Saraylım ve bağlı şirketlerin mali geleceğini belirleyecek duruşma 28 Ocak 2026’da görülecek. Bu tarih, firmaların konkordato sürecini başarıyla tamamlayıp tamamlayamayacağını gösterecek.

25 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORDU

Çorum’da bir mühendis ailesi tarafından kurulan Saraylım, Türkiye’nin 35 ilinden temin ettiği yaş meyve ve sebzeleri işleyerek 25 ülkeye ihraç ediyor.

Şirketin 2023 yılına ait kamuya açık mali verilerine göre, net satış gelirlerinde karlılık sağlanırken, net kar marjında gerileme görüldü.

