Asgari Ücrette Ezber Bozan Çıkış! İş Dünyası 'Yeni Model' İstiyor

26. İş Dünyası Zirvesi Antalya’da toplandı ve Türkiye ekonomisinin gelecek yol haritası masaya yatırıldı. BAKSİFED ve TÜRKONFED işbirliğiyle düzenlenen zirvede 2026 hedeflerinden küresel ekonomik dönüşümlere, bölgesel kalkınma modellerinden dijital ve yeşil dönüşüme kadar geniş bir başlık seti tartışıldı.

'MUTLAKA DEĞERLENDİRİLMELİ'

Zirvenin en dikkat çekici çıkışı ise TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez’den geldi. Asgari ücret tartışmalarına yeni bir eksen açan Sönmez, “Bölgesel asgari ücret mutlaka değerlendirmeye alınmalı. Sektörel ve bölgesel teşvikler olmadan Türkiye’nin rekabetçiliği güçlenemez” sözleriyle hükümete çağrıda bulundu.

'BİZ ÜRETİYORUZ, BAŞKASINA YAZILIYOR'

Konuşmasında Türkiye’nin üretim kapasitesine ve verimlilik sorunlarına da değinen Sönmez, otomotiv, beyaz eşya ve savunma sanayisinde bölgenin lideri olunduğunu ancak yüksek teknolojili üretimde sınırlı kalındığını vurguladı. Çin’de yüksek teknoloji ihracatının yüzde 30’lara ulaştığını hatırlatan Sönmez, Türkiye’nin bu alanda yalnızca yüzde 3–4 bandında seyrettiğini belirterek şöyle konuştu: "Sanayide biz üretiyoruz, kâr başkasının hanesine yazılıyor. AR-GE harcamalarımızı yüzde 1,5’ten yüzde 3,5’e yükseltip agresif bir yüksek teknoloji atılımı başlatmamız gerekiyor."

Kaynak: Türkiye Gazetesi