Asgari Ücrette Son Viraj: İşte Masadaki Zam Senaryoları

Ocak 2026’da yürürlüğe girecek yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren zam sürecinde, Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayının ilk haftasında toplanarak müzakerelere başlayacak. Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan komisyonda zam oranının belirlenmesi için yoğun bir pazarlık süreci yaşanacak.

NET ÜCRET NASIL ÇIKIYOR?

Net asgari ücret, brüt tutardan yüzde 14 oranında SGK işçi primi ve yüzde 1 işsizlik sigortası primi düşülerek hesaplanıyor. Gelir ve damga vergisinin 2022’den bu yana kaldırılması, çalışanların net gelirini artırmaya devam ediyor.

Hükümet 2025 yılı için işverenlere sağlanan asgari ücret desteğini aylık 1.000 TL artırdı. Bu kapsamda yılın ilk 8 ayında yaklaşık 1.5 milyon iş yerine 41.6 milyar TL destek sağlandı.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET VE İŞVERENE MALİYETİ

2025 yılı için net asgari ücret 22.104 TL, brüt ise 26.005 TL olarak uygulanıyor. SGK ve işsizlik primi gibi kalemler eklendiğinde işverenin maliyeti yaklaşık 30.621 TL'ye ulaşıyor.

Türkiye’de asgari ücret 2002 yılında 184 TL iken, reel olarak bugüne kadar yüzde 223 artış göstermiş durumda.

2026 İÇİN ÖNE ÇIKAN ZAM SENARYOLARI

Asgari ücret zammında Merkez Bankası’nın 2026 enflasyon hedefleri belirleyici olacak. Ekonomik tahminlere göre masada birkaç olası senaryo bulunuyor:

MB’nin yüzde 16’lık enflasyon hedefi

Net: 25.640 TL

Brüt: 30.165 TL

Yıl sonu beklentisi olan %31–33 aralığı

%31 zam: Net 28.956 TL – Brüt 34.066 TL

%32 zam: Net 29.177 TL – Brüt 34.326 TL

%33 zam: Net 29.398 TL – Brüt 34.586 TL

İŞÇİ TEMSİLCİLERİ TOPLANTIYA KATILACAK MI?

Türk-İş ve Hak-İş, komisyon yapısında değişiklik talep ediyor. Yapının mevcut haliyle devam etmesi durumunda işçi tarafının toplantılara katılmama ihtimali gündemde. Bu durum pazarlık sürecini doğrudan etkileyebilecek kritik bir başlık olarak öne çıkıyor.

HEDEF ENFLASYON ESAS ALINABİLİR

Geçtiğimiz yıl yüzde 44’lük gerçekleşen enflasyona karşın komisyon, 2024 için asgari ücrete yüzde 30 zam yapmıştı. Bu yıl da hükümetin sıkı para politikası nedeniyle gerçekleşen enflasyon yerine hedeflenen enflasyona odaklanabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi