SGK’dan Kritik Karar! Emekli Olup Çalışanlar Yandı: O Tarihten Sonrasını Etkileyecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Geçim sıkıntısı nedeniyle emekli olmasına rağmen çalışmaya devam eden milyonlarca vatandaş için yeni bir gelişme yaşandı. SGK mevzuatındaki düzenlemeye göre, Ekim 2008 sonrası sigorta girişi olanlar emeklilik zamanı geldiğinde hem emekli maaşı hem de çalıştığı işten maaş alamayacak. Bu kişiler emekli olduklarında zorunlu bir tercih yapmak zorunda kalacak.

EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANINCA ÇALIŞMA DURACAK

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, yeni süreçle birlikte Ekim 2008 sonrası sigortalı olanların çifte gelir dönemi sona eriyor. Emeklilik dilekçesini veren bir çalışan, aynı anda işine devam edemeyecek. Çalışmayı tercih edenlerin ise bağlanan emekli aylığı kesilecek.

Bu düzenleme, emekli olmaya uzun yılları olan genç çalışanları kapsıyor. Örneğin sigorta başlangıcı Ekim 2008 sonrası olan bir erkek çalışan:

7.200 prim günü doldurduğunda, 60 yaşında emekliliğe hak kazanacak. Ancak emekli maaşı bağlandığı anda SGDP ödeyerek çalışma hakkı ortadan kalkacak.

MEVZUAT NE DİYOR?

SGK’nın ilgili düzenlemesinde şu ifadeler yer alıyor:

“5510 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği Ekim 2008 döneminden sonra sigortalı olanlardan yaşlılık aylığı bağlananlar, tarımda kendi adına çalışanlar hariç, yeniden çalışmaya başladıkları tarihten sonraki ödeme döneminden itibaren aylıkları kesilir.”

SGDP NEDİR?

Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP), emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerden alınan prim türüdür. Bu prim sayesinde hem emekli çalışabilir hem de sistemin finansmanına katkı sağlanmış olur. Ancak yeni düzenleme, Ekim 2008 sonrası için SGDP ile çalışma imkanını tamamen ortadan kaldırıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi