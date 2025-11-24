Piyasalarda Tansiyon Yüksek! Dolar ve Euro Güne Hareketli Başladı
Döviz piyasasında hareketlilik sürerken dolar ve euronun güne yükselişle başlaması yatırımcıların dikkatini çekti. Kur değişimleri hem iç piyasada hem de vatandaş nezdinde yakından izleniyor.
Altın ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, hem iç hem de dış piyasalarda olduğu gibi vatandaşların da yakın takibinde.
Dövizdeki hareketlilik bugün de sürerken, yatırımcılar, iş dünyası temsilçileri ve vatandaşlar dolar ile euronun güncel seyrini dikkatle izliyor.
Yeni güne girilirken Dolar/TL kuru 42,3967’den alınıp 42,4793’ten satılırken, Euro/TL ise aynı saatlerde yaklaşık 48,9374 seviyelerinde işlem görüyor.
