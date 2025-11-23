KOBİ'lere Destek Paketinde Son Durum Ne? Bakan Kacır Açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı’nın son çağrısında 1266 işletmenin başvuru yaptığını açıkladı. Bakanlık, yıl boyunca sağlanan kredi desteğinin ekonomiye güçlü katkı sunduğunu vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, işletmelere yönelik yeni finansman desteğini sosyal medya hesabından duyurdu. Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı kapsamında işletmelere 20 milyon TL üst limitli, 36 ay taksitli kredi için 20 puanlık finansman desteği sağlanacağını açıkladı.

'GÜÇ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Kacır, bu yılın üçüncü çağrısına 1266 işletmenin başvuru yaptığını belirtti. Programın yılın ilk iki döneminde 1647 projeye toplam 25,5 milyar TL finansman hacmi oluşturduğunu hatırlatan Kacır, desteklerin üretim kapasitesini artırmayı ve KOBİ’leri güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi. Kacır açıklamasında, "KOBİ’lerimize güç vermeye, üreten Türkiye’yi geleceğe taşımak için girişimcilerimizi desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

