Yeni Haftaya Sert Başlangıç: Altın Fiyatlarında Beklenmeyen Düşüş

Doların güçlenmesi ve Fed beklentilerindeki değişim altın fiyatlarını aşağı çekti. Gram altın 5.525 TL’ye, ons altın ise 4.067 dolara geriledi.

Son Güncelleme:
Yeni Haftaya Sert Başlangıç: Altın Fiyatlarında Beklenmeyen Düşüş
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

24 Kasım 2025 Pazartesi günü, haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Doların güç kazanması ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine ilişkin beklentilerin zayıflaması, altının güne düşüşle başlamasına neden oldu.

Sabah saatlerinde spot altının ons fiyatı 4.067 dolar seviyesinde seyrederken, yurt içinde gram altın 5.525 TL’ye kadar geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altının alış-satış fiyatları ne kadar?

İşte 24 Kasım 2025 itibarıyla güncel altın fiyatları…

GRAM ALTIN

Alış: 5.524,8580

Satış: 5.525,6500

ONS ALTIN (USD)

Alış: 4.063,15

Satış: 4.067,13

ÇEYREK ALTIN

Alış: 8.839,7700

Satış: 9.034,4400

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 35.359,0900

Satış: 36.027,2400

TAM ALTIN

Alış: 37.234,00

Satış: 37.434,00

YARIM ALTIN

Alış: 17.628,54

Satış: 18.073,18

ZİYNET ALTINI

Alış: 35.367,61

Satış: 36.035,82

ATA ALTIN

Alış: 37.999,59

Satış: 38.958,79

14 AYAR BİLEZİK (GRAM)

Alış: 3.147,85

Satış: 4.235,65

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

Alış: 5.210,76

Satış: 5.439,79

GREMSE ALTIN

Alış: 92.741,00

Satış: 93.441,00

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın Gram Altın Çeyrek Altın
Son Güncelleme:
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yurda Döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yurda Döndü
Hastanede Gizemli Ölüm! Sağlık Memuru Tuvalette... Hastanede Gizemli Ölüm! Sağlık Memuru Tuvalette...
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
21 İl İçin Sarı Alarm! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor 21 İl İçin Sarı Alarm! Gök Gürültülü Sağanak Geliyor
Hastanede Gizemli Ölüm! Sağlık Memuru Tuvalette... Hastanede Gizemli Ölüm! Sağlık Memuru Tuvalette...
Yeni Haftaya Sert Başlangıç: Altın Fiyatlarında Beklenmeyen Düşüş Yeni Haftaya Sert Başlangıç: Altın Fiyatlarında Beklenmeyen Düşüş
İstanbul'da Sokak Köpeklerini Beslemek Yasaklandı Sokak Köpeklerini Beslemek Yasaklandı
Bakan Yerlikaya Duyurdu... Berbere Saldıranlar Yakalandı Bakan Yerlikaya Duyurdu... Berbere Saldıranlar Yakalandı