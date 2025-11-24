Yeni Haftaya Sert Başlangıç: Altın Fiyatlarında Beklenmeyen Düşüş
Doların güçlenmesi ve Fed beklentilerindeki değişim altın fiyatlarını aşağı çekti. Gram altın 5.525 TL’ye, ons altın ise 4.067 dolara geriledi.
24 Kasım 2025 Pazartesi günü, haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Doların güç kazanması ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine ilişkin beklentilerin zayıflaması, altının güne düşüşle başlamasına neden oldu.
Sabah saatlerinde spot altının ons fiyatı 4.067 dolar seviyesinde seyrederken, yurt içinde gram altın 5.525 TL’ye kadar geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altının alış-satış fiyatları ne kadar?
İşte 24 Kasım 2025 itibarıyla güncel altın fiyatları…
GRAM ALTIN
Alış: 5.524,8580
Satış: 5.525,6500
ONS ALTIN (USD)
Alış: 4.063,15
Satış: 4.067,13
ÇEYREK ALTIN
Alış: 8.839,7700
Satış: 9.034,4400
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 35.359,0900
Satış: 36.027,2400
TAM ALTIN
Alış: 37.234,00
Satış: 37.434,00
YARIM ALTIN
Alış: 17.628,54
Satış: 18.073,18
ZİYNET ALTINI
Alış: 35.367,61
Satış: 36.035,82
ATA ALTIN
Alış: 37.999,59
Satış: 38.958,79
14 AYAR BİLEZİK (GRAM)
Alış: 3.147,85
Satış: 4.235,65
22 AYAR BİLEZİK (GRAM)
Alış: 5.210,76
Satış: 5.439,79
GREMSE ALTIN
Alış: 92.741,00
Satış: 93.441,00
