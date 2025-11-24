Yeni Haftaya Sert Başlangıç: Altın Fiyatlarında Beklenmeyen Düşüş

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

24 Kasım 2025 Pazartesi günü, haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Doların güç kazanması ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine ilişkin beklentilerin zayıflaması, altının güne düşüşle başlamasına neden oldu.

Sabah saatlerinde spot altının ons fiyatı 4.067 dolar seviyesinde seyrederken, yurt içinde gram altın 5.525 TL’ye kadar geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altının alış-satış fiyatları ne kadar?

İşte 24 Kasım 2025 itibarıyla güncel altın fiyatları…

GRAM ALTIN

Alış: 5.524,8580

Satış: 5.525,6500

ONS ALTIN (USD)

Alış: 4.063,15

Satış: 4.067,13

ÇEYREK ALTIN

Alış: 8.839,7700

Satış: 9.034,4400

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 35.359,0900

Satış: 36.027,2400

TAM ALTIN

Alış: 37.234,00

Satış: 37.434,00

YARIM ALTIN

Alış: 17.628,54

Satış: 18.073,18

ZİYNET ALTINI

Alış: 35.367,61

Satış: 36.035,82

ATA ALTIN

Alış: 37.999,59

Satış: 38.958,79

14 AYAR BİLEZİK (GRAM)

Alış: 3.147,85

Satış: 4.235,65

22 AYAR BİLEZİK (GRAM)

Alış: 5.210,76

Satış: 5.439,79

GREMSE ALTIN

Alış: 92.741,00

Satış: 93.441,00

