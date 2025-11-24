Hastanede Gizemli Ölüm! Sağlık Memuru Tuvalette...

Geçici görevle Kırkağaç’ta bulunan 40 yaşındaki anestezi memuru Mehmet Özcan, hastanenin tuvaletinde ölü halde bulundu. Ölüm nedeni otopsiyle netleşecek.

Hastanede Gizemli Ölüm! Sağlık Memuru Tuvalette...
Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde görev yapan 40 yaşındaki anestezi sağlık memuru Mehmet Özcan, Kırkağaç Devlet Hastanesi’nin tuvaletinde ölü halde bulundu. Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’nde görevli olan Mehmet Özcan, geçici görevlendirmeyle bir süredir Kırkağaç Devlet Hastanesi'nde çalışıyordu. Akşam saatlerinde kendisinden haber alınamaması üzerine yapılan kontrollerde Özcan, hastanenin tuvaletinde hareketsiz halde bulundu.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE NETLEŞECEK

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Özcan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. İki çocuk babası sağlık çalışanının ani ölümü hastanedeki mesai arkadaşlarını yasa boğdu. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kesin ölüm nedeni otopsinin ardından açıklanacak.

Kaynak: İHA

