Hastanede Gizemli Ölüm! Sağlık Memuru Tuvalette...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde görev yapan 40 yaşındaki anestezi sağlık memuru Mehmet Özcan, Kırkağaç Devlet Hastanesi’nin tuvaletinde ölü halde bulundu. Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’nde görevli olan Mehmet Özcan, geçici görevlendirmeyle bir süredir Kırkağaç Devlet Hastanesi'nde çalışıyordu. Akşam saatlerinde kendisinden haber alınamaması üzerine yapılan kontrollerde Özcan, hastanenin tuvaletinde hareketsiz halde bulundu.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE NETLEŞECEK

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Özcan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. İki çocuk babası sağlık çalışanının ani ölümü hastanedeki mesai arkadaşlarını yasa boğdu. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kesin ölüm nedeni otopsinin ardından açıklanacak.

Kaynak: İHA