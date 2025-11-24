Türkiye’nin Dev Kozmetik Zincirine Ceza Yağdı! 11 Üründe Tespit Edildi

CİMER ve sosyal medyadan gelen şikayetler üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, ünlü kozmetik zincirini denetledi. İncelemelerde 11 üründe fiyat mevzuatına aykırılık tespit edilirken, işletmeye idari para cezası uygulandı.

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen kozmetik mağaza zincirlerinden biri, gelen yoğun şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı tarafından mercek altına alındı. CİMER ve sosyal medya platformları üzerinden art arda iletilen başvurular, denetim sürecini başlattı. Yapılan incelemelerde mağazada satılan 11 üründe fiyat mevzuatına aykırılık tespit edildi ve işletmeye idari para cezası uygulandı.

CİMER’E ŞİKAYET YAĞDI

Kadınların yoğun olarak alışveriş yaptığı, Türkiye’nin hemen hemen her şehrinde şubesi bulunan ünlü kozmetik zincirine yönelik şikayetlerin artması üzerine Bakanlık ekipleri mağazalarda kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Tüketicilerin ilettiği şikayetlerde en çok fiyat uyumsuzlukları ve etiket sorunları dikkat çekti.

Denetimlerde raflardaki 11 farklı üründe fiyat mevzuatına uygun olmayan uygulamalar tespit edildi. Ticaret Bakanlığı, tespit edilen aykırılıklar için işletmeye idari para cezası verdi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, denetim sonuçlarını sosyal medya hesabından duyurarak şu ifadeleri kullandı:

"CİMER ve sosyal medya üzerinden tarafımıza iletilen şikayetler üzerine; Ticaret Bakanlığımız derhal harekete geçmiş, kadın tüketicilerin yoğunlukla alışveriş ettiği ve farklı markalara ait kozmetik ürünlerinin satışının yapıldığı söz konusu mağaza zincirine yönelik bir denetim gerçekleştirmiştir.

Yapılan incelemelerde 11 üründe fiyat mevzuatına aykırılık tespit edilmiş olup, bu aykırılıklar hakkında gerekli idari para cezaları uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerimizin korunmasını, piyasalarda adil, şeffaf ve dürüst ticaret düzeninin tesis edilmesini temel prensip olarak görüyor; vatandaşlarımızı mağdur eden her türlü uygulamaya karşı kararlılıkla gereğini yapmaya devam ediyoruz."

