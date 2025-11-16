Ticaret Bakanlığı İfşa Etti! 2 Çocuk Ürünü Piyasadan Toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını riske eden ürünleri açıkladı. Denetimler sonucu Snow Kids ve Badr markalı iki çocuk giyim ürünü güvensiz bulunarak piyasadan toplatılma kararı aldı.

Ticaret Bakanlığı İfşa Etti! 2 Çocuk Ürünü Piyasadan Toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atabilecek yeni ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden duyurdu. Paylaşılan listede, Türkiye’de çocuk giyim ürünleri satan iki marka da yer aldı. Bakanlık, piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında, yetkili kuruluşların güvensiz olarak belirlediği ürünleri sistemde ilan ediyor.

İKİ ÜRÜN GERİ ÇAĞRILIYOR

Denetimler sonucu, Snow Kids ve Badr markalarına ait iki çocuk giyim ürününün kullanımının güvenli olmadığı ve sağlık açısından risk oluşturduğu belirlendi. Bu ürünler için piyasaya arzının yasaklanması ve geri çağrılmasına karar verildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yasaklanan ürünler ve bu kararların gerekçeleri şöyle sıralandı:

Ticaret Bakanlığı İfşa Etti! 2 Çocuk Ürünü Piyasadan Toplatılıyor - Resim : 1

