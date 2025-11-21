Milyonlar Nefesini Tuttu... Bakan Işıkhan'dan Bir Asgari Ücret Açıklaması Daha

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milyonlar nefesini tuttu, 2026 asgari ücret rakamının belli olacağı güne kilitlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri öncesi yeni asgari ücret rakamına ve asgari ücret zam oranına dair çok sayıda rakam tahmini konuşulmaya devam edilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi.

Bu yıl aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu toplayarak işçi ve işveren temsilcileriyle yeniden bir araya geleceklerini belirten Bakan Işıkhan, "Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum" dedi.

"ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUMUZLA BİR ARAYA GELECEĞİZ"

Asgari ücretin çalışma hayatında en temel ücret seviyesini ifade eden bir gösterge olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Bu yıl da aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu toplayarak işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya geleceğiz. Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

“Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?” sorusu en çok merak edilen başlık olurken, SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan çarpıcı bir asgari ücret çıkışı geldi. Zam beklentisinin yüzde 25–30 arasında değerlendirildiğini belirten Karakaş, "Benim beklentime uygun olarak asgari ücretin 27–28 bin TL bandına geleceğini, 29 bin TL’yi bulmayacağını söyleyebiliriz. Tam yüzde 30 zam yapılırsa 2026 asgari ücret 28 bin 700 TL civarında olur. Ama bence 28 bin 500 gibi bir rakam olacak." dedi.

